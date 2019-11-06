【涉淡虎活動被捕】未控先撤！議員古拿擺脫官司

（芙蓉6日訊）“淡米爾之虎”案件，今日在芙蓉地庭上演“未控先撤”！

擁有2項違禁品控狀的龍城州議員兼森行動黨暑理主席古拿，今日於布城主控官阿茲麗娜副檢察司在庭上要求撤回提控下，獲得芙蓉第一地庭法官馬娣哈批准撤回控狀。

法庭是於上午8時52分開庭審訊，而整個司法程序僅在2分鐘26秒內就完成。

來自布城的主控官阿茲麗娜副檢察司事後受詢時指出，總檢察署是於昨晚才向芙蓉地庭註冊提控古拿兩項控狀，而這兩項控狀都是根據刑事法典130JB條文（收藏具有恐怖主義物品）作出提控。

“這是基於警方在古拿住家及州議員服務中心內，搜獲‘淡米爾之虎’相關的違禁品。”

無論如何，她說，基於接獲指示要撤回控狀，因此她今日便在庭內提出，並順利獲得法官批准。

古拿今日並未現身法庭，而是由律師團代表，4名律師為謝琪清、李凱業、雷爾及威馬代表出庭。

古拿家人在一週前便知道他今日會於芙蓉面控，因此今早上午7時許就到庭內等候，希望能見古拿一面。在等待期間，古拿妻子阿魯瑪麗在庭內庭外更是多次泛起淚光。

雷爾：不知原因卻是好預兆

雷爾在踏出法庭後受詢時強調，他與古拿的代表律師團非常歡迎主控官撤回提控的舉動，並認為這是一個好的預兆，盡管他並不清楚撤回控狀的真正原因。

“我們只知道古拿今天面對兩項控狀，都是在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）下被採取行動，詳情則不清楚。”

他希望，接下來有關“淡米爾之虎”案件的提控，都能像今天一樣被撤回。

古拉歡迎敦馬修訂SOSMA

行動黨副主席古拉也認為，主控官撤回控狀是一件好事，並歡迎首相敦馬哈迪昨日的宣佈，即政府將會盡快修訂未審先扣的嚴苛法令，包括2012年國家安全罪行（ 特別措施）法令（SOSMA）。

行動黨全國主席陳國偉則感謝總檢察署今日撤回對古拿的兩項提控。

“我認識古拿已30年之久，他是一名謙虛、負責及捉緊行動黨宗旨的人民代議士，絕對不是恐怖分子。”

今日在芙蓉地庭的還有森州行動黨州委陳麗群、周世揚、吳金財、李漢強、瑪麗約瑟芬；公正黨朱湖區州議員葉朝政等。

被控活動上挺淡虎

古拿是於10月10日被捕，並第一次於10月29日在馬六甲愛極樂地庭面控。

他當時被指控於2018年11月28日晚上8時30分，在愛極樂高原的禮堂，出席一項活動，在知情之下支持淡米爾之虎（LTTE）組織，因此觸犯刑事法典130J（1）（a）條文，同時可在同個條文下被罰。

古拿接著於10月31日，與其餘涉嫌人等於吉隆坡大使路法庭被加控罪名，在刑事法典130（J）條文下（支持恐怖分子恐怖行為）被提控。