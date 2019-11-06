敦馬：無意取消國安法 將速修定未審先扣條文





（布城5日訊）首相敦馬哈迪說，政府將會盡快修定未審先扣的法令，包括國安法令（SOSMA）。

他指出，雖然政府無意取消有關法令，但可以肯定的是，政府會盡快修訂其中的條文，包括允許未審先扣。

“原因是，若不加以修改，有關法令可能會被濫用。”警方日前逮捕了11名涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”（LTTE）恐怖組織的人士，其中包括2名行動黨州議員，當中一人為行政議員。

馬哈迪周二晚在在一眾希盟成員黨領袖的陪同下，在首要領導基金大廈召開希盟領袖會議後，受詢及希盟人民代議士因涉及淡米爾之虎（LTTE）活動而被逮捕一事時說，其實，修訂條文是一直在進行中的事情，但之前卻因為一些事情而擱置，因此，政府需要重?修訂法律的程序。

“這項修訂案將會盡快落實，可能是在這一次國會下議院會議中進行，若來不及，就在下一次國會才落實。”

針對代表土團黨出徵丹絨比艾國會議席補選的候選人卡敏發表的“棕油感恩論”，馬哈迪直指卡敏“不知所謂”。

“他不懂自己在說什麼，但我認為這不會影嚮補選選情。”卡敏日前在競選期間說，從穆斯林角度來說，以目前油棕價格每噸270令吉左右的行情，小園主仍能夠維持生計，就應該對此感恩。

馬哈迪說，希盟領袖也於周二晚的會議中討論了這場補選課題。 “我們討論了幾個可能性，以及希盟政府須採取的對策，我們相信可以勝出，但我們必須更加努力。我也將到當地助選。”