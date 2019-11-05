【國會】衛長：欲達群體免疫 至少95%兒童須種苗

（吉隆坡5日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里告訴國會，必須至少有95%的兒童獲得免疫接種，包括非公民或沒有持有身分證的人，我國才能達到“群體免疫”（herd immunity）

“如果排除這些群體，免疫覆蓋率將會下降，進而造成兒童群體免疫力降低，導致疫苗可預防疾病傳播。”

他強調，一旦出現疫苗可預防疾病傳播情況，屆時的治療費用便高於免疫接種的費用，衛生部因此將會確認非公民和沒有身分證的兒童獲得免疫。

他於今日在下議院回應民興黨吧巴區國會議員阿末哈山的提問時說，衛生部為所有到政府醫療機構的兒童提供免疫服務，也為內陸地區或原住民地區的居民提供流動診所服務，移民拘留中心為兒童提供疫苗接種。

至於些非公民或沒有身分證的人，祖基菲里說，根據《1951年費用法令第3條文》及《2014年費用法令（醫療）（服務費）修正案》，這項免疫服務需繳付40令吉註冊費用及40令吉疫苗註射費用。

“在一些疫情蔓延高風險區，政府會免繳費用，給予無證件兒童麻疹補充免疫（SIA）。”

祖基菲里透露，衛生部正與菲律賓政府合作，為替代學習中心的菲律賓兒童提供免疫接種，接種與手術費用則由菲律賓政府承擔。

他說，馬菲兩國衛生部經於7月30日簽署一份諒解備忘錄，此外，衛生部也正與聯合國兒童基金會為沙巴無國籍兒童進行疫苗接種進行談判。”