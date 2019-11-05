C級漁船拿A級執照 農長：打擊濫用執照者

（笨珍5日訊）農業部長拿督沙拉胡丁指出，有漁民明明是C級漁船卻拿著A級漁船執照和福利，當局必須通過各種有效的執法活動，將這些人士的執照沒收，打擊濫用執照的人士。

“漁船執照有嚴格的申請標準，雖然政府有意簡化申請，但不代表漁民可以濫用這些執照，因為政府有發出援助金予這些漁民，而不同的執照獲得的援助金和允許出海的次數都不同。”

他今早回到出生地實叻角，在早市與當地民眾互動時召開記者會說，每一艘有執照漁船，當局都會追蹤他們的漁獲和出海次數等，一些漁民只是兼職出海，當局發出特別出海執照以避免他們被海事執法局取締，但他們無法獲得援助金。

“真正的漁民會有固定的出海次數，可以獲得生活援助金和柴油援助。”

他表示，盡管一些漁民因長久未出海而被吊銷執照，但當局也不是“殘暴”執政，漁民可以告訴農業部為何在這段時間無法出海，當局會根據情況和個案作出評估。

他也透露，該部從4月份開始的執法活動中，已發現140艘非法入境的外國漁船。

針對前朝政府落實的漁民宏願基金（Tabung Yayasan Nelayan）是否會繼續落實，沙拉胡丁指這是前朝州政府所設立的，但該部門將會研究這個基金的現況，包括基金的款項目前在哪里。

“對農業部來說，最重要的是申請者需要提供完整的訊息，當局會根據申請者的真實情況發出款項，讓真正有需要的人士獲得援助。”

他也承諾，該部門將會與州政府及各個單位合作，並且與柔佛州務大臣聯系，共同落實早前所宣布的各項針對漁民的撥款。

他再次強調，已故丹絨比艾國會議員拿督威拉法力拉菲克早前承諾在維修和建造的3個碼頭，內閣已經通過相關的決定，目前僅等待撥款，預計在明年初將可以落實。

“希望丹絨比艾的選民可以相信希盟政府，如今希盟作為執政黨可以落實政策，不像反對黨只能講卻無法落實。”

針對在野黨指之前3場補選的勝利將在丹絨比艾複制，沙拉胡丁認為政治有無限可能，希盟有信心贏得補選，而他作為實勒角的在地人，非常有信心能捍衛這個國席。