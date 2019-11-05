【檳州議會】曹觀友：檳填海須守72條件 製定檢查單讓民監督





（檳城5日訊）檳州首席部長曹觀友說，州政府將針對檳島南部填海計劃必須遵守的72項條件製定“檢查清單”（checklist)，讓人民可以監督這項計劃的進度。

“我們可以製定一個好像大選競選宣言已經實現的清單，讓人民可以時刻了解與檢查計劃的進度。”

對漁民造成衝擊

他說，任何計劃都會帶來正面與負面的影響，檳島南部填海計劃的正面效應，是為檳州未來50年工業和經濟發展帶來可持續性的發展，但該計劃也帶來負面影響，或許會對生態環境及漁民生活造成衝擊。

曹觀友今早在檳州議會回應雙溪賴區州議員兼檳州立法議會反對黨領袖尤索夫的口頭問答時如是指出。

他說，檳島南部填海計劃的環境影響評估報告已獲環境局附帶72項條件的批准，州政府要遵守這72個條件，工程才獲批進行。

“州政府已在7月16日的記者會上公佈這72個條件。”

設獨立賬簿記錄開銷

曹觀友說，他已指示州財政局為檳州首長機構成立一個獨立賬簿，以記錄所有開銷及收入。

“檳州首長機構雖然看起來很強大，然而在實際運作上，該機構任何決策都要經過行政議會做最終的決定。”

他說，檳首長機構的收入及開銷未記錄在議會報告中，原因是該機構並沒有獨立的賬簿，目前所有開銷及收入都由檳州財政局處理。

增門牌稅須改善服務

武吉丁雅區州議員魏曉隆說，威省市政廳在增加門牌稅的同時，也必須提高及改善其服務。

“如果看不到市政廳的服務有所改善，納稅人會質疑是否必須支付更高門牌稅。”

他舉例，最近英雄園居民抱怨說，威省市政廳已開始對他們所住地區的停車位進行收費，但多年來，市政廳卻一直未能解決外勞每晚在該住宅區非法經營夜市的問題。

他希望州政府向聯邦政府施壓，要求聯邦政府履行恢復地方選舉的承諾。