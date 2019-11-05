【檳州議會】抗議住宅區建電訊塔 4區居民舉海報







（檳城5日訊）約20名來自檳島4個地區的居民今日在檳州議會會場外高舉海報，抗議在住宅區興建電訊塔。

這批居民來自丹絨武雅珍珠山、丹絨武雅鞏固花園、日落洞卡巴星大道居民和新港斯里博特利組屋。

他們把備忘錄移交給檳州首席部長曹觀友，檳州通訊基設委員會主席再里爾則由其助理花芝娜代表接領備忘錄。

再里爾較後召開記者會強調，地方政府條例並沒有興建電訊塔前要與居民討論的程序。

他說，根據房地部的興建電訊塔準繩，電訊塔結構必須與附近建築物有一定距離，即高度45米以下電訊塔，必須距離最近建築物至少20米。

“大馬通訊與多媒體委員會也認為沒必要與居民討論，因為安置電訊塔就像電燈柱和交通燈的基本設施。”

他笑言，現在是21世紀，若現在關閉信號發射器，他很確定屆時接獲的投訴一定比反對多。

大馬通訊與多媒體委員會北馬區主任理查指出，若大家都反對興建電訊塔，檳城智能城市的目標將無法達成。

針對珍珠山居民反對在區興建電訊塔，身為丹絨武雅區州議員的再里爾說，該電訊塔結構與民宅距離約100米。

“該區的舊電訊塔於1994年興建，另一個新電訊塔則於去年獲檳島市政廳批準。”

“我認同大馬通訊與多媒體委員會的意見，也不反對該處興建電訊塔。”

“你家附近是否有電訊塔” 代表激動向議員喊話

丹絨武雅珍珠山代表葉彩英激動向議員們喊話，問議員們的住家附近是否也有電訊塔？在安置電訊塔時，是否有諮詢附近居民的同意？

她女兒李佳慧說，兩支電訊塔距離她住家約52米，而且就在蓄水池隔壁，因此擔心將影響水質。

新港斯里博特利組屋代表孫樹平指出，該組屋天台共有10個手機電訊發射器，至今已操作6個月。

“居民協會是在大部分居民不知情下，允許電訊公司進入組屋內安裝。”

日落洞卡巴星大道居民代表黃田榮促請州政府移除當地的電訊塔，並挑戰與再里爾辯論。

他說，行動黨還未執政時也反對電訊塔，希望他們記得這個原則。

丹絨武雅鞏固花園及柏邁園居民代表李佳慧指出，在2016年曾反對電訊塔，當時在時任地方政府委員會主席曹觀友爭取下，成功拆除。然而，今年又發現2支新電訊塔。

她激動提問，當年已爭取拆除的電訊塔，為何如今還要安裝？

前進陣線促採通訊民主概念

社會主義前進陣線發起人之一蔡倡蔚和鄭雨週促請州政府採納“通訊民主”概念，在任何電訊塔安裝時，規定電訊公司必須發出通告給居民，先取得所有居民的書面同意，才可向地方政府申請安裝執照。