【檳州議會】檳橋馬拉松改成檳馬拉松 林冠英反對易名

（檳城5日訊）檳城大橋國際馬拉松明年將正式易名“檳城馬拉松”（Penang Marathon），財政部長兼阿逸布爹區州議員林冠英反對改名，建議保留“檳城大橋國際馬拉松”的賽名。

“這項賽事之所以獲得國內外馬拉松選手參與，主要是賽事在橋上進行，而檳城大橋的賽名更成了此賽事的吸引點之一，沒了這個賽名就會失去了意義。”

他說，州政府或許可重新推動新活動，然而一場常年活動或賽事，要的不僅是吸引新游客或參賽者，而是要吸引更多人重新回來參與。

林冠英今早的檳州議會參與辯論環節時如是指出。他的建議也獲得武拉必區州議員王麗麗的認同。

王麗麗說，她在中學時已經參加檳城大橋國際馬拉松，希望主辦方能繼續使用原本的賽名。

檳州旅游發展、藝術、文化及遺產委員會主席楊順興是於上個月宣布，檳城大橋國際馬拉松明年正式易名為“檳城馬拉松”。

楊順興當時說，檳城馬拉松這個名字更直接簡單，而且許多世界級馬拉松賽也直接以當地城市名稱命名。

他希望“檳城馬拉松”以後能與紐約馬拉松、柏林馬拉松、倫敦馬拉松、東京馬拉松、廈門馬拉松等賽事齊名，成為無人不曉的國際馬拉松賽事。

未接檳建新機場計劃

林冠英說，至今仍未接獲任何在檳島建新機場的計劃。

“檳島已有機場，為什麼還要花上億令吉來興建新機場？”

馬章武莫區州議員李凱倫提問，政府是否會開放予私人界在私人地打造新機場？如果政府批準在私人地段興建新機場，是否會沖擊毗鄰的機場？

林冠英回應，政府不阻止任何新機場的建議，他認為不應該擔憂新機場造成威脅或影嚮，相反應該保持樂觀，這是良性競爭，惟必須慎重考量土地、設施及資源等問題，以免衍生新課題。