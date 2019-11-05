還錢 闖MBI創辦人兒豪宅 3男持詐彈威脅退款











（檳城5日訊）“我們只是來要回我們的錢！”3名疑似中國籍MBI投資者的男子昨晚持刀闖入MBI國際集團創辦人張譽發兒子的住家威脅後者“還錢”，討錢不成後留下兩枚“炸彈”逃之夭夭。

這起事件於昨晚約9時，發生在甘密山3層豪華排屋。

東北區警區主任仄再尼說，警方爆破專家在現場利用儀器引爆，經過調查後，發現3名入侵者只是把外形做成像炸彈的假炸彈扔在屋裡嚇唬事主。

他說，事主是MBI創辦人張譽發的兒子張逸民（譯音，28歲），他是該集團的董事，也是該集團旗下VOUK酒店的董事經理。

事發當時約9時46分，事主和家人返家後準備打開大門時，3名入侵者爬籬笆闖入其家，其中一名體型高大、重約80公斤的劫匪亮刀口操華語對事主說，“我們只是來拿回我們的錢。”

他們過後威脅事主打開住家大門，威逼他們坐在客廳內不准反抗，並對事主說，他的父親騙了他們的錢，他們只是要回他們的錢。

他們威逼事主使用戶頭在網上購買虛擬貨幣不果後，轉而要求事主把他銀行戶頭的錢全部賬到他們的戶頭裡。

事主說網上轉賬最高限額只是1萬令吉，要轉走戶頭所有錢，必需到銀行櫃台辦理。

3人立刻轉而威逼事主聯絡張譽發，要其父親立刻給回他們的錢，但事主無法聯絡上張譽發。

由於不停受到威逼，事主最後用計讓他們同意將司機叫回他的家裡。司機過後將他們救出，3人見情況不對後馬上逃跑。

脫困的事主和司機聯手阻止他們逃跑，3名入侵者留下2枚“炸彈”在後門後逃走。

仄再瑪尼說，警方事後在現場採證起獲了許多證物，包括汽油、電池、鐵管及3名入侵者的衣物等。

警方已經提取附近電眼拍下的記錄，以追查3名劫匪的身份和線索。

匪自稱受騙投資者

事主被其中一名入侵者用刀指著腹部，對方表明只是要回錢，也指其父親欺騙投資者。

事主強調自己是在該集團旗下酒店擔任董事經理，並沒協助父親處理投資事務，因此該糾紛與他無關，並要求嫌犯找其父親解決問題。

嫌犯不接受事主的解釋，並聲稱已掌握事主、妻子、父母、公公的背景。

受威脅的事主使計讓對方聯絡母親的司機，代為嘗試聯繫父親，並趁機向司機求救，該司機前來營救，他們才脫離險境。

事主近期遷入新居

案發的豪宅大門掛著全新紅彩，相信張逸民是於近期才遷入新居。案發次日該豪宅也有工人上門進行裝修工程。

警方今日上午再度抵達現場調查，當地居民都不敢外出查看，僅站在窗口看著警方調查，屋主也一直留在屋內協助警方調查。

警方再度鑑定3名入侵者的逃跑路線，也向左鄰右舍了解案發經過，並嘗試起出居民住家外的閉路電視片段，惟多數居民的閉路電視都沒有操作，或沒拍到事發過程。

據悉，該區豪宅雖然已經建竣數年，但屋價逾百萬令吉，目前仍有大量空置單位，單是案發豪宅的路段，也僅有50%入伙。