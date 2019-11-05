【丹絨比艾補選】劉華才否認收希盟100萬 促敵營別耍“下三流”手段





（笨珍5日訊）對於坊間有傳言指民政黨收了希盟100萬令吉賄金以“協助”拉低國陣的票數，民政黨主席拿督劉華才駁斥這項說法，並促請敵對陣營勿用此等“下三流”的政治手段攻擊民政黨。

“如果這是真的，丹絨比艾選區早就能到處看到我們候選人溫蒂的橫幅還有民政黨的旗幟！”

劉華才今日在記者會說，該黨放在清真寺前方路旁及巴剎路旁的競選橫幅，即便沒有遮擋到清真寺，都遭到選委會禁止。雖然當時也有看到其他政黨的競選橫幅在附近，但他不清楚最終有沒有被拆除。

“我們可以理解在不同領導層下會有新的條例，但希望選委會在補選競選期間，公平對待各個政黨及候選人。”

他直言，民政黨在缺乏資源的情況下加入這場選戰，並不佔優勢，但該黨打的是策略。

民政黨候選人溫蒂也在記者會披露，社交媒體上昨日就開始流傳一張製圖，打著“投民政，土團勝”的標語，並在圖中將她比喻為木偶，她認為此舉是在侮辱及貶低女性。

她認為，對手可以用各種方式打選戰，但不應貶低女性，甚至是人身攻擊。

“身為候選人，應該只專注在當選後如何在國會表現，而非停滯在向對手發出人身攻擊的言論，希望諸如此類的事件勿再上演。”

劉華才補充，他們今日將會針對此事向選委會投報。

卡敏感恩論 “足見希盟不接地氣 ”

對於希盟候選人卡敏日前在競選活動上表示，在政府無力提振棕油價格的情況下，小園主應為棕油價格從每噸400令吉下跌至270令吉而感恩；劉華才認為卡敏的這番言論相當可笑，也顯示希盟政府執政18個月以來，依然不接地氣。

他抨擊希盟政府在首相敦馬哈迪的帶領下，不注重提振經濟，只注重爭權奪利，也沒有設法提升棕油價格。他為此要求希盟政府針對棕油價格下跌向人民道歉。

他說，該黨前主席拿督斯里馬袖強在擔任原產業部長時，2017年棕油出口量較2016年多出102億噸，都不曾要求人民感恩。

他也抨擊希盟政府得罪我國最大的棕油購買國——中國及印度，導致我國棕油價格下跌。

針對卡敏聲稱鄉區居民每月1000令吉的收入足以生存，劉華才認為，卡敏仍活在30年前，如今物價高漲，鄉民根本無法靠上述收入過活，並提醒卡敏應回到現今社會。

出席記者會的包括該黨全國副主席兼婦女組主席黃愛歡、柔州主席拿督張國智及州秘書張鎂好。