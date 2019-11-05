艷壓群芳 印度美女膺環姐

（吉隆坡5日訊）“2019世界環球小姐國際大賽（Miss Cosmo World）”成績出爐，來自印度的佳麗Sandra珊德拉，艷壓群芳，奪下美後及最具豐韻獎，韓國佳麗蔡恩Chaein獲得第一副姐，第二副姐是菲律賓佳麗Jesse潔西。

共有25名佳麗參與這項賽事，她們分別來自俄羅斯、泰國、韓國、柬埔寨、印尼、中國、越南、印度、法國、伊朗、加拿大、菲律賓、喬治亞、南非、烏克蘭、斯洛伐克和馬來西亞，其中我國有3名佳麗參與其中。

這項賽事是由CL Skin私人有限公司，於吉隆坡瑞吉酒店（St Regis KL）主辦。

韓國佳麗獲第一副姐

主辦單位發言人兼2014年中華小姐國際大賽冠軍李詩琪感恩所有贊助商的支持，並希望2019世界環球小姐將創造更多社會價值。該賽事是通過售票方式籌集資金，以幫助孤兒院的孩子們。

大會為提倡健康生活及素食概念，同時帶動各階層人民參與環保運動，一起拯救地球，選美晚宴採用素宴。

除了前三甲獎項外，主辦單位還設有11個附屬獎，分別是：

最具氣質小姐Miss Elegant: Summer Han韓昕怡（中國）

最具魅麗小姐Miss charming: Honeey Kui丘碧鳳（馬來西亞）

最具豐韻小姐Miss Glamorous: Sandra珊德拉（印度）

最具人氣小姐Miss popularity: Nina妮娜（斯洛伐克）

最具笑容小姐Miss Beautiful Smile: Kaelyn凱琳（韓國）

最具個性小姐Miss personality: Vivi維維（印尼）

最佳民族服裝：Best national costume: Gloria 格洛麗亞（馬來西亞）

完美肌膚小姐Miss Perferct skin: Vivi維維（印尼）

完美體態小姐Miss perfect body: Karmia 卡米亞（南非）

最佳創意Best creativity : Irina 伊琳娜（俄羅斯）

才藝小姐Miss talent: Vivi維維（印尼）