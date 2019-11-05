摩多電召車明年試跑 交長：管制令較後出爐

（吉隆坡5日訊）交通部長陸兆福說，摩多電召車（bike-hailing）服務概念驗證（POC）將從明年1月開始，期限為6個月。

“交通部目前與陸路公共交通機構（APAD）和陸路交通局（JPJ）等機構正在詳細說明落實概念驗證的所有規則、程序和行政準備工作。”

他今日在國會下議院回答公正黨斯迪亞旺沙區國會議員聶納茲米的提問時說，交通部目前正制定摩多電召車的法律框架和條件，以規範化這項服務。

“由於立法修正過程需要時間，包括必須通過國會辯論和通過，政府已同意讓有意提供摩多電召車服務的電召車營運商（EHO）進行概念驗證。”

陸兆福指出，內閣已同意電召車營運商管制摩多電召車服務，並與電召車服務受到相同條款的約束。

“內閣已於11月1日的會議上，同意讓電召車營運商根據1987年陸路交通法令（333法令）、商用車輛執照管理局法令（334法令）和2010年陸路交通法令（715法令）管制摩多電召車服務。

他說，政府允許摩多電召車服務上路，旨在增加我國公共交通的覆蓋面，是政府提供全面公共交通系統的關鍵組成部分之一。

“它將在城市交通系統中提供'第一英里和最後一英里'的互聯服務，這一階段對於吸引民眾在日常生活中乘搭交通工具尤為重要。”