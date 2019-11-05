塞浦路斯總統：批發過程失誤 劉特佐護照被取消

（吉隆坡4日訊）塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯宣布，取消一馬發展公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐所持有的該國護照。

國際媒體報道，已經整容成“熊樣”的劉特佐持有塞浦路斯國家的護照，阿納斯塔夏季斯對美聯社指出，護照批發過程出現失誤，因此宣布取消該本護照。

根據報道，劉特佐是在2015年9月18日入境塞浦路斯，取得急件護照後，通過英國居留權和公民身分規劃公司─恆理環球顧問事務所亨氏（Henley＆Partners）的安排，獲得該位於地中海東部島國的護照。

為了獲得該本護照，劉特佐也滿足了該國的申請條件，即在該國銀行存入500萬歐元（約2326萬令吉），為期3年，以及購買至少價值50萬歐元（約232萬令吉）的房子。

美聯社報道指出，阿納斯塔夏季斯已經承諾，針對該本被喻為“黃金護照”的批發程 序展開調查，並證實失誤，取消劉特佐的護照。

“我們必須承認，這其中出現失誤，致使他可以公然持有塞浦路斯護照，這是不該發生的，一般上會有10至15位投資者，是不具備申請護照資格。”

“我們將會褫奪任何以不當方式取得公民權者的資格，就這樣，越快越好。”

首相敦馬哈迪在6月8日宣布，通緝劉特佐歸案，移民局則在反貪會要求下，取消劉特佐的大馬護照。

另外，美國司法部早在2017年披露，劉特佐持有加勒比海小國聖基茨和尼維斯（St.Kitts and Nevis）的護照。該國首相蒂莫迪哈里斯為了謹慎起見，也在今年6月通過國際刑警，取消了劉特佐的護照。

大馬不允許雙重國籍，聯邦憲法闡明，一旦證實國民取得其它國家公民權，當事者可被褫奪大馬公民權。

塞浦路斯報章指出，該國屈梭多糢二世大主教曾於2015年9月1日致函時任內政部長蘇格拉底，要求政府允許劉特佐通過該國的投資計劃，入籍塞浦路斯。蘇格拉底較後則表示，該國政府將會檢討所發出的歐盟公民權是否遭人濫用，包括一旦證實劉特佐涉及犯罪，也會取消他的國籍。

美聯社指出，自從塞浦路斯為了應對經濟危機而在2013年落實投資計劃以來，該國至今已發出近4000份護照給投資者，阿納斯塔夏季斯曾表示，該項以投資及置業換取國籍計劃，有效的協助該國重振經濟，避免國家陷入破產危機。