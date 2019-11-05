再里爾：各造耗時逾年 武吉敏惹路提升工程年杪完工

（大山腳5日訊）檳州工程、基設與治水委員會主席再里爾指出，威中武吉敏惹路的提升工程，因縣署與土地局徵地耗時9個月，加上電纜和水管遷移工作又耗時6個月，工程原訂去年3月17日竣工，如今已延後至今年杪才能完工。

他昨日發文告指出，武吉敏惹路是威中主要道路，交通流量高，高峰時段經常堵塞，州政府於2015年委任檳發展機構提升該路段。

工程于2015年10月招標，由Lumson Bina工程有限公司得標，工程耗資795萬令吉。動工日期為2016年3月18日，原訂竣工期是2018年3月17日，即工程耗時24個月。

然而，他說，上述工程卻因兩個原因被迫展延竣工期，包括縣署與土地局征地耗時9個月；以及國能、檳州供水機構和馬電訊公司的電纜和水管遷移工作需耗時6個月，尚不包括檳州發展機構承包商所需進行的“手尾”工作。

“現階段，檳供水機構還在遷移水管，估計本月中才結束。基於以上因素，承包商已獲延長工程至本月24日。”

再里爾指出，近期接獲不少事關交通阻塞、窟窿、閃電水災和夜晚昏暗的投訴。為此，承包商已受指示采取各適當行動，包括增設欄柵、增加25個泛光燈、以“冷灰”方式修補道路，及挖掘臨時溝渠避免閃電水災。

他說，近期頻下雨，導致當地交通流量增加，修復窟窿工程無法完成，同時“冷灰”鋪路也遭受大雨的侵蝕。為此，威省市政廳、當地議員、檳發展機構和工程顧問，也在10月29日召開會議，尋策解決該處的交通和工地問題。

“該會議已通過以混泥土修復窟窿，修復工作已在11月1日半夜開始，估計今日便能完成。”

他對工程拖延為當地人民造成的困擾，感到非常遺憾，並希望所進行的措施能讓工程順利完成。他說，相對目標所設的97%，目前提升工程已完成94%，希望這項今年內能完工。