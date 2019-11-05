萊納人民信託局合作將稀土殘留物變肥料

（吉隆坡4日訊）萊納稀土廠（Lynas）宣布與人民信託局集團（MARA Corp）合作，共同開發稀土下游產業，即是將稀土廠的底流中和固體殘留物（NUF residue）商業化，提煉成供馬來農夫使用的肥料。

根據萊納與人民信託局集團發出的聯合文告，他們將合作，將稀土廠的底流中和固體殘留物商業化，包括用來生產肥料。

萊納稀土廠副總裁兼董事經理拿督馬沙阿末說，底流中和固體殘留物已獲得國內外專家驗證無毒無害，可以在提煉後當成農作物肥料澆灌。

“我們經過展開多次研究工作，證實由殘留物提煉成的肥料效應，且獲得馬來西亞工業研究與規格局（SIRIM）的認證。”

他於今日代表萊納與人民信託局集團主席阿克蘭沙簽署合作備忘錄後說，這個肥料可以用在所有食物類與非食物類的農作物，包括油棕樹、榴槤樹，專家研究已認證效果與安全性，報告已在歐洲發佈告。

他說，磁鐵是稀土產品之一，稀土廠未來將擴展並增加投資額，這將帶來很多機會，他希望馬來西亞人可以把握機會，從稀土下游工業中受惠。

出席者包括萊納斯集團首席執行員兼董事經理阿曼達及澳洲駐馬來西亞最高專員安德魯。

馬沙阿末說，人們常說稀土不安全，但經過前朝與現今政府成立的各個調查團隊研究，已證實稀土無害，因此沒有必要浪費時間在無謂的抵抗，不要再議論稀土（及其殘留物）是否有害了。

他說，民眾應該關注這座高科技工廠所能帶來的經濟效應，不要再受到舊思維來限制與恐嚇，“我不會再去回應那些反對稀土廠的人，讓我們對稀土做新的敘述吧。”

根據聯合文告，稀土是高科技與高生產量工業，主要用在汽車業、電器業、國防業、石油與天然氣業及風力發電機上，也可生產磁鐵、電池、電器及拋光粉等。

另一方面，阿克蘭沙認為，政府並沒有對使用殘留物提煉成的肥料做任何限制規範，媒體不應該過度重視稀土廠如何處理殘留物／廢料，應關注下游工業所製造的就業機會與產品。

他說，過去的爭執讓馬來西亞浪費數十年時間，沒有專注全面發展稀土業。

“政府並沒有反對稀土廠且允許繼續營業，我也明白歷史因素造成人民普遍忌憚稀土廠，因過去的稀土廠廢料洩漏確實造成影響。”

“我們感謝首相敦馬哈迪允許稀土廠繼續經營，並願意與我們對話，直接掌管稀土廠的鄉村發展部長拿督斯里麗娜哈崙也沒有反對。”

詢及下游工業的投資額與盈利市場時，阿克蘭沙說，由於潛能太龐大，因此無從估計，加上未來航空業願景──可載人的無人機也需要稀土產品才能飛起來，所以無可限量。