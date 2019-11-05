“鬼門關走一回” 玻伊黨主席出院了

（加央4日訊）伊斯蘭黨玻璃市州主席兼雙弄州議員莫哈末蘇克里於9月29日因心肌梗塞，在巫伊“全國共識”集會玻州站演講時突然昏厥，經過32天治療，前天獲准出院。

媒體今午探訪他時，他形容猶如從鬼門關走了一回，體重也下降13公斤，慶幸身體逐漸康復，目前須定時服藥及復診。

他說，醫生給他6週病假，所有黨務及政務都暫時擱置，黨務方面由玻州3名副主席代勞，選區則交由助理協助，至於下個月初召開的玻璃市第十四屆第二期第二次州立法議會兼2020年財政預算案或缺席。

他回憶過去一個月住院的情況，不過對於當天的事發經過已全然不知。

他於9月29日，在加央2020禮堂出席上述集會時，剛演說約30秒，倒抽了一口氣就往後倒下，被緊急送入加央端姑傅芝雅醫院心臟重症加護病房（ CCU）治療，當天下午情況一度危急，10月1日在病情穩定後，從加央端姑傅芝雅醫院，轉移至亞羅士打蘇丹後峇希雅醫院，作進一步治療。

蘇克里說，醫生替他詳細檢查後，證實他其中一條大動脈80%阻塞，另外2條小動脈也有一些阻塞問題，但是他在病發前並沒有顯著徵兆，包括心絞痛、飆冷汗及呼吸困難等。

他補充，上述集會的一個星期前，行程排得很滿，東西馬兩地奔波，尤其在集會前一天及當天都是從早忙到晚，所以心臟無法負荷。

“其實我在活動的前一天，有感覺呼吸不順，休息後又沒大礙，找了古方醫師治療，以為只是體內濕寒，導致腰酸背痛，沒想到這麼嚴重。”