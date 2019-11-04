失業大學生500 僱主300 林冠英：就業津貼可在55歲前提出

（吉隆坡4日訊）財政部長林冠英說，失業達一年的大學生在重新就業時所將獲得的500令吉，以及有關僱主所將獲得的300令吉就業津貼，將被存放在公積金局裡的一個特別戶頭供大學生或僱主領取，因此，他們無需等至55歲以後才能領用這筆津貼。

“這些再次受僱用的失業大學生在扣除每月的公積金後，他們和聘僱他們的僱主都可以直接領出有關津貼來使用。”

林冠英週一在下議院為部門總結2020年財政預算案時說，這是一項短期措施，以為大約35萬名失業大學生提供就業機會，讓失業大學生投入職場成為一項非常有意義的事情。

“我們要給予失業大學生就業的機會。他們認為薪水不夠，因此，政府給予500令吉津貼以鼓勵他們工作。有人指最低薪資1200令吉不夠，我也認同，但這只是底薪，我們提供500令吉的津貼。”

“至於僱主，為了鼓勵僱主聘請失業大學生，我們也提供300令吉津貼給僱主。”

他指出，公積金局將負責擬定這項措施的執行機制，以確保有關措施能順利進行。

此外，林冠英在回答馬華亞依淡區國會議員魏家祥的問題時補充，最重要的是為失業大學生提供工作機會，而僱主也有多一項選擇，即選僱本地員工，而不是只依賴外勞。

魏家祥認為，這項舉措無法解決大學生失業的根本問題，問題主要是“學術與職場需求不匹配”，而且，若有一名剛畢業的大學生和失業超過一年的大學生同時進入一間公司，兩人的薪水待遇可能出現800令吉的落差，這對前者來說是一種心裡衝擊。

針對魏家祥的問題，林冠英回稱，若要解決“學術與職場需求不匹配”問題，這屬於長期解決方案，需要從長計議。