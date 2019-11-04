才150黨員何來千人退黨？ 柔民政駁斥丹絨比艾退黨論

（笨珍4日訊）柔州民政黨否認該黨丹絨比艾區部的3個分部近千名黨員“退黨”，並指此事是民政黨崩山分部主席鄭亞大等人的個人決定。

民政黨副主席兼柔佛州秘書邱孝利今日召開記者會說，該黨崩山分部是由笨珍區部管轄，而非丹絨比艾區部；此外，丹絨比艾區部副主席是曾俊貿，而非鄭亞大。

“崩山路分部黨員211人、大材路分部183人、柔佛路分部182人，合計576名黨員。況且合格黨員只有150人，何來約千名黨員退黨之說？”

邱孝利表示，他目前沒有收到相關人士的退黨信，也質疑他們如何交上1000張退黨信。

“這次退黨事件是鄭亞大等人的個人決定，並不會對補選造成任何影嚮，也不擔心會發生退黨潮，民政黨資源少，但黨員萬眾一心拼補選。”

出席記者會的包括民政黨丹絨比艾區部主席羅少明。

羅少明表示，民政黨在國陣與希盟宣布候選人之前，已決定上陣補選。民政黨上陣分散華人選票之說更是無稽之談，因為國陣是在最後一刻才宣布由馬華的拿督斯里黃日昇上陣。

“如果不是民政黨參選能吸走華人選票，恐怕巫統也不會讓路馬華上陣，所以黃日昇能上陣補選，一部分也是民政黨的功勞。”

他表示，自己與黃日昇也有近35年的交情，並不亞於鄭亞大，但在補選時必須全力支持黨中央，將私人感情放一邊，補選之後依然是朋友。