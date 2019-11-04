500元吃1碗咖哩麵 陳恩來生日行善挺拉曼

（大山腳4日訊）500令吉1碗咖哩面！人民黨總秘書陳恩來趁生日，以行動來支持在丹絨武雅小販中心賣咖哩麵，並發動1碗1角錢捐拉曼運動的小販駱天明。

陳恩來指出，他日前在社交媒體上看到駱天明的1碗1角錢捐拉曼的運動受到網民的攻擊，覺得網民誤會了駱天明的用意，因此認為駱天明的做法值得全國人民關注，才萌生前往支持駱天明的念頭。

他說，他透過朋友了解到駱天明的咖哩面檔口，隨後便告知太太要趁生日當天去支持駱天明，並透過駱天明捐300令吉給拉曼。詎料，太太則說難得在生日做一件有意義的事，因此建議再添200令吉，而湊成了500令吉。

他說，拉曼是我國華社僅剩的教育機構，他認為應該捍衛這個屬於華人教育機構的堡壘，好讓拉曼有更正面的發展。

2熱心人捐100碗 樂齡免費吃

“2名來自雙溪大年的熱心人士匿名合捐100碗待用面，讓樂齡者可以免費享用六叔的“媽姐咖喱面”。

不願具名的該名熱心人士指出，以捐助待用面的方式支持六叔，是希望可以拋磚引玉，讓更多人仿效六叔，身體力行支持華教。

他指出，六叔透過賣面方式，捐出10仙給拉曼大學學院，引來一些人的惡意批評和網絡霸淩。

“透過六叔駱天明捐助待用面讓樂齡者免費享用，除了可以行善，但更重要的是，讓六叔這股熱愛華教和拉曼的精神，透過‘媽姐咖喱面’感染更多人，關注大馬華社當今面對的嚴峻挑戰。”