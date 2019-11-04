【檳議會】峇都丁宜海域300英畝填海 曹觀友證實接獲計劃書　

檳州首席部長曹觀友證實，州政府有接獲私人公司提呈的計劃書，以在峇都丁宜海域進行300英畝的填海工程，以進行綜合性商業發展。

他今日在州議會休會者召開記者會時說，該計劃是由本地發展商提呈，以在靠近峇都丁宜軍營處，興建國際度假村、酒店、商業單位和服務式公寓等，而目前各政府部門正在審核該計劃。

他說，若各政府部門審核后，認為此計劃適合，州政府可通徵求策劃書，若不適合也可拒絕。

他強調，要進行填海計劃須符合各項條例，包括國家實體理事會和環境衝擊評估報告批准等。

他以斯里丹絨檳榔計劃舉例說，當私人界填海時，會將部分地段交給州政府作為補償，讓州政府得益。

針對現有的檳州發展結構大藍圖並未把該地段列為填海地的問題，曹觀友說，檳州政府可每5年檢討一次大藍圖的填海地段，但需通過城鄉規劃局作探討。

另外，曹觀友指出，檳首長機構已為北岸溫泉度假村計劃展開徵求工作，徵求期從11月1日至12月31日。此地段佔地4.2英畝，曾是安置海嘯災民的地點，而該地段已轉由檳首長機構管轄。

“在過去，檳首長機構曾為此徵求計劃書，但不成功。因此今次再徵求一次。”

他說，得標公司要擁有500萬令吉的繳足資本，可獲得30年+30年+30年的營運權。此計劃預計需耗資1000萬令吉至1億令吉。

他認為，此地段適合發展成溫泉度假村，因附近有許多著名的酒店。

他說，徵求計劃書截止日期後，首長機構將進行審核。

首長機構副總經理巴哈惹蒂指出，這計劃開放予本地和外國發展商參與，而外國發展商若要參與則需與本地人聯合發展。

她說，這項發展計劃將是高尚度假住宿，為檳州高檔旅遊產品的新標誌。計劃為5星級酒店和設備，最多可興建100間房間。