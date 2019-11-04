【國會】應對歐盟抵制棕油 原產業部總檢署商討

（吉隆坡4日訊）原產業部長郭素沁說，該部正就歐盟發動抵制進口馬來西亞棕油向世界貿易組織投訴，與總檢察署商討。

她今日在國會下議院為部門總結2020年財政預算案時說，歐盟的杯葛行動實際上是針對使用棕油生產的生物燃油，取消給予馬來西亞的津貼或獎勵。

“馬來西亞依然可以出口燃油到歐盟，可是生物燃油價格比其他燃油高，……這有何意義？”

她也透露，該部也針對歐盟國家對馬來西亞作出的指控包括砍伐森林，利用從油棕園園主獲得的籌款展開種100萬棵樹木運動。

歐盟指控馬來西亞種植油棕樹破壞森林，影響動物棲息地，因此要杯葛馬來西亞棕油。

另外，郭素沁強調，印度政府並沒有杯葛進口馬來西亞棕油，只是印度溶劑萃取協會（SEA）向旗下會員做出的呼籲，所以並沒有杯葛這回事。

她說，印度如今已是馬來西亞棕油的最大進口國，馬來西亞於今年1月至9月出口到印度的棕油達到418萬9954公噸，比去年同期的211萬3839公噸增漲98.2%。

“在價值方面，相比去年的54億6580萬令吉，今年月1月至9月出口到印度的油達到89億718萬令吉。”

為了拉近馬來西亞與印度的良好貿易關系，她說，馬來西亞政府已決定進口印度的水牛肉及原糖。

郭素沁說，馬來西亞於今年1月至9月出口約248萬公噸的棕油到中國，比去年同期的229萬6000公噸增漲24%；在價值方面，相比去年的55億7870萬令吉，今年的出口數達56億9563萬令吉，增加2.1%。

她說，原棕油於10月18日的價格達到每公噸2287令吉，而截至10月31日更漲至2485令吉，每公噸於短短兩周內平均暴漲200令吉。

“棕油價格正在往上升趨勢，我不懂國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利為何要帶小園主來國會示威。”

她說，除了中國和印度，政府目前正在探討新的潛在棕油市場，包括中東國家。

此外，郭素沁說，原產業部正積極推動油棕種植者申請“馬來西亞永續油棕認證”（MSPO），以將油棕業成為一項可持續發展行業，了解更佳的種植方法，以便馬來西亞所生產的五星級棕油能成為國際的典範。