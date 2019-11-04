總警長：掌握證據才逮捕 杜絕淡虎大馬崛起

（八打靈再也4日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密聲稱，警方是在掌握了情報及證據後才逮捕12名涉嫌淡米爾之虎（LTTE）恐怖組織活動的嫌犯，警方用意是為杜絕此組織在我國的崛起。

他是針對早前行動黨秘書長林冠英要求警方解釋，美國政府所發表的2018年恐怖分子報告中，指大馬是數個伊斯蘭極端恐怖組織的來源與樞紐，但並未提及任何淡米爾之虎恐怖主義活動一事，如是解釋。

他向國文《大都會日報》提到，警方是在掌握情報及證據後才採取逮捕行動，並會在完成調查後將所有嫌犯提控上庭，而副檢察司提控嫌犯的舉動也間接證實12名嫌犯涉嫌支持淡米爾之虎恐怖組織。

他表示，雖然我國至今未發生恐怖分子大規模囤積軍火武器及隨意發動襲擊，但這些落網者卻被發現支持恐怖活動，這也是他們遭到逮捕及被提控的原因。

“警方這樣做是為預防恐襲在我國發生，是防範於未然的舉動。”

林冠英早前在行動黨柔佛州常年代表大會上致詞時聲稱，據美國的恐怖主義報告，內文並未提及任何淡米爾之虎恐怖活動，而在我國警方突逮捕多人後才引起民眾的關注。

他相信，大馬並不存在淡米爾之虎組織，而哈里發國、阿布沙耶夫、基地組織及伊斯蘭祈禱團，才是實實在在活躍運作的恐怖組織。（TKM）