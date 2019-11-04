誠信黨老二轟伊黨 只靠伊刑法生存嗎?

（笨珍4日訊）誠信黨署理主席拿督沙拉胡丁認為，國陣與伊斯蘭黨在沉寂一段時日後再度炒作伊斯蘭刑事法（Hudud，簡稱“伊刑法”）課題，只是為了撈取政治利益。

他也認為，希盟秉持實施有利人民政策的共識，不會受到此課題影嚮。

“若伊黨只能靠伊刑法課題賴以生存，由它去吧！”

沙拉胡丁也是農業與農基工業部長，他於今午在龜咯實叻角，見證移交伊斯蘭義捐（Zakat）援助一戶火災災民重建家園後，針對國陣近期質疑希盟成員黨包括誠信黨，是否會支持伊刑法的實施時，向媒體這麼表示。

“誠信黨已表明將堅持黨的鬥爭，而希盟各黨持有共識，即接受伊斯蘭為官方宗教的地位，因此將堅持這個原則向前邁進。

“誠信黨不會為了自己的利益而操弄某個課題，反觀伊黨為了利益，不時炒作伊刑法課題，但與國陣各成員黨合作時，又會暫時忘卻伊刑法，顯示伊黨的立場反複及不一致。”

另外，沙拉胡丁也表示，為了確保丹絨比艾補選的勝利，希盟已成立一支特別工作隊，通過各種管道包括臉書、Whatsapp、Instagram傳播訊息，鼓勵游子在11月16日當天回鄉投票。

出席上述活動者包括柔佛州國際貿易、投資與公用事業委員會主席兼柔佛州公正黨署理主席潘偉斯。