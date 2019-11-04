華總：土權挑戰違憲案 華印應合力捍衛華淡小

（吉隆坡4日訊）華總會長丹斯里吳添泉建議董教總與馬來西亞華文理事會盡快協商，以集中資源，配合印裔教育團體，共同面對有關土著權威黨宣傳主任入稟法庭挑戰政府批準設立華、淡小違憲案。

他強調，這麼做主要是為了避資免源和功能重曡，以及在策略和看法上的分歧，因有關案件對華、淡小生存及國家教育體系帶來巨大挑戰，事關重大，華印社會絕對有必要集中力量謹慎應對，包括司法範圍在內，不能存有任何分化現象或行動。

他認為，在關註和處理此案過程不應“兵分兩路”，相反的，應如之前處理爪夷文單元課題一樣，集中與結合華印社會教育團體的一致聲音和行動。

對董教總經委任憲法律師團展開相關研究工作，並將於本月9日召開主要華團聯席會議商討的聲明，吳添泉表示支持，同時也歡迎馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財表明，華社和印裔社會應主動申請介入有關案件成為答辯人的看法。

“根據了解，上述組織也於昨天分別與相關律師團舉行聯席會議，並表示今天會在法院旁聽有關案件。”

華總配合支持聯合行動

吳添泉於今日發文告說，華總準備全面配合和全力支持有關的聯合行動，但希望大家先通過協商尋求共識，採取一致的步伐來應對。

“我誠懇建議和呼籲，在處理這個重大課題與庭案上，華社和印裔社會有絕對的必要，先集中所有資源，尋求具體的共識，才來採取最一致的行動！”

他說，華印社會也應配合絕大多數認同和支持我國現多源流教育體系，接受和尊重華、淡小生存和發展的的友族，配合包括黨團在內的所有中庸力量，共同捍衛各源流學校和母語教育所應有的權益。

他重申，土著權威黨籌委會宣傳主任聲稱以個人名義入稟聯邦法院，指中央政府允許設立華小和淡小，是違反聯邦憲法做法的行徑，是讓華印社會高度關切和深感遺憾的。

他強調，包括華、淡小在內的各源流學校，在國家獨立之前早就已經存在，也受到國家憲法的保障，此外，憲法也同樣保障各民族擁有自由發展本身母語教育的權益。

“政府每年都通過教育部和財政部撥款，以及各州政府在校地上的配合下，落實搬遷和興建新華小的計劃，多年來都在證明了各源流學校在這個國家的生存和發展，以及所具備的條件與法定地位，都是合情、合理和合法的。”