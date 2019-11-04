阿里夫：不需議會常規闡明 議長有權拔議員麥克風

（吉隆坡4日訊）國會下議院議長丹斯里莫哈末阿里夫說，他有權指示拔掉或安裝議員在議會廳內的麥克風，這是他作為議長的裁量權。

他於今日在下議院回應反對黨聲稱被逐出國會的議員連麥克風也被“拔掉”的投訴時，回嗆國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利，若反對黨希望麥克風不再被拔掉，那麼在被逐出國會時，不要“賴著不走”，而是立即離開議會廳。

國會下議院副議長倪可敏說，國會議員若因不遵守議會常規而被主持議會的議長或副議長逐出國會，議員只能夠怪自己，而非怪罪議長。

伊斯蘭黨哥打峇魯區國會議員拿督達基尤丁在國會結束口頭問答環節後站起來投訴，指上周四被逐出國會2天的巫統巴西沙叻區國會議員拿督斯里達祖丁今日已聽從議長諭令沒有進入議會廳，但他的麥克風卻被拔掉，因此要求議長莫哈末阿里夫解釋。

這是議長裁量權

“麥克風是在議長的指示下拔掉，還是拔掉麥克風是現任政府的新做法？議會常規哪一條文允許拔掉麥克風？我看不到。”

對達基尤丁的投訴，莫哈末阿里夫說，若尊貴的議員能確認，一名被要求離開議會廳的議員會離開，麥克風就不會被拔掉。

“這是我的指示，現在我也可以指示重新安裝麥克風，因為他已經遵從議長或副議長的指示。”

“這是我作為議長的裁量權，不需要什麼都在議會常規內闡明我才能行使自己的權力。”

他強調，倘若還有人冥頑不靈，他可以再次拔掉（麥克風），因為這是他的裁量權。

另一方面，巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲表示，民主行動黨日落洞區國會議員雷爾常在議會廳內“添亂”，但議長從來都不對付，認為議長應該公平。

由於當時正是議長交班時候，倪可敏在開始主持議會時，先向議員們發出嚴厲勸告，強調不應該再發生巴西沙叻區國會議員因不服從指示而於上周四離開的事件。