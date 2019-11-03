【港反修例示威】太古城暴亂 兇徒持刀襲擊 議員耳被咬斷

（香港3日訊）香港網民在週日發起“東區集氣人鏈日”，計劃在太古城內組成人鏈。傍晚6時30分，防暴警察進入太古城中心驅散，太古城中心商場開始爆發混亂。

晚上7點半，太古城中心外發生持刀傷人及打鬥事件，一名灰衣男子懷疑與其他人士發生口角，演變成持刀傷人事件，導致5人受傷。其中一名傷者為太古城西區議員、民主動力召集人趙家賢，有傳他耳朵遭咬斷，現場照片見他一手掩耳，血流如注，狀甚痛苦。有傳媒拍攝到現面地面遺下一片斷肉。全部傷者已被至東區醫院治理。

醫院管理局表示，太古城砍人事件中共有5名傷者被送到東區醫院，年齡介乎29至48歲。其中2名男子情況危殆，1男1女情況嚴重，而另一名男子情況穩定。據悉，一名男子被刀傷至頸部導致大量出血，而涉傷人的灰衣男子被圍毆，亦情況危殆。趙家賢則情況嚴重。

民主黨議員涂謹申到醫院探望後說，當時一名男子持刀襲擊兩人，趙家賢上前勸止時，被對方衝前攻擊並咬下他的耳朵。涂謹申指，當時有其他現場人士嘗試拉開襲擊者但不果，趙家賢被咬斷耳朵後，感極痛楚並大叫：“耳朵去了那裡？”

涂謹申續指，趙家賢現時是清醒的，但未知斷耳能否駁回。涂謹申表示其他傷者情況並不清楚。涂謹申呼籲太古市民不要聚集，避免更多居民被警方拘捕。多名民主派議員其後到太古城，呼籲居民離開。但現時仍有大批居民聚集。

警方稍後在太古現場執走證物，包括襲擊者的水果刀，趙家賢耳朵也被送至醫院處理，現正等醫生接駁。警方現正列該事件為傷人案。趙家賢是太古城西選舉參選人，同區參選人還有經民聯的丁煌。