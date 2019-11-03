敦馬：拉攏東盟交惡中國 外國圖操縱南海課題

（曼谷3日讯）首相敦马哈迪强调，南海课题不在东盟，而是和中国交恶的外国千方百计拉拢东盟国家，支持他们和中国敌对，然而，一旦发生战争，这些国家便置身事外，最终受罪的是中国和东盟国家。

他说，中国已经发表声明，坚持南海和平，因此，他相信中国会克制，也不会主动采取行动，而东盟国家也不会对中国采取强硬行动。

“因为中国承诺维护南中国海的和平，我们希望若有任何与南海有关的问题，都可以协商方式寻求解决方案，绝不诉诸武力手段。”

他今日出席第35届东盟峰会并与中国代表团举行会议后告诉随行的大马媒体，与印度代表团举行会议促进两国及东盟的旅游业与贸易额，并获得印度的积极回应，希望能付诸实际行动。

“我们也与联合国秘书长古特雷斯会面，谈论多项课题包括因气候转变致使海平面上升，导致一些海岛被海水淹没。新加坡非常关注这个课题，毕竟他们是一座海岛，海平面并不高。”

他说，古特雷斯首次引述他的话，即一切恐怖主义都有起源，若要终结恐怖主义，则需要找出背后的原因。

另外，首相指出，大马如今已经被限制不能与伊朗交易了，但他没有透露限制大马与伊朗贸易的国家，只说这个国家“话太多了”。

“对一个国家进行制裁，并限制另一个国家与他们交易，这是违法的行为，联合国也没有这样的条文，允许一个国家因为仇恨而对另一个国家展开制裁。”

根据路透社报道，由于受到华盛顿制裁，在海外设立分行的马来西亚各家银行，纷纷关闭与伊朗相关的个人与公司账户。

马哈迪表示，这个国家言行不一，在贸易法律等课题上说太多话，而且都是空口说白话。

提及中美贸易战，他说，中国已经表明立场要早日结束，美国却乐此不彼，因此他无法预测贸易战何时结束，不过，他相信美国总统特朗普结束任期后，贸易战就会结束，若连任 ，贸易战则会持续。