劉華才：作為政治團體 民政黨必須參選

（吉隆坡3日訊）民政黨主席拿督劉華才說，作為政治團體的民政黨若不參與補選、不和政治保持相關性，就和其他非政府組織無異；因此在脫離國陣逾1年後，該黨毅然決定參與丹絨比艾的補選。

他今早為2019年雪州民政黨代表大會主持開幕禮時表示，民政黨是一個政治團體，之前8次補選我們沒參加，如果第9次還不參加，民政黨將在人民的心中及印象中慢慢消失。

他提及，民政黨退出國陣雖獲掌聲，但一年多後掌聲已越來越少，開始出現民政黨是否仍存在的疑問；因此，他們決定鞏固組織、把政黨內部行政工作做好、聆聽基層的聲音外，也參與政治活動。

他提及，該黨是自1969年後，闊別50年再次以民政黨旗幟上陣，並以丹絨比艾選區為“第三勢力起義”的起點；他希望民政黨成為第三勢力，為對希盟及國陣感失望的人民提供多一項選擇。

他說，希盟政府自執政以來，很多承諾都沒兌現、很多宣言也沒做到，如果希盟在大選中勝出的話，等於帶出“宣言不重要”的訊息，所做的承諾也都不重要。

“之前答應要承認統考，要取消過路費等都不重要，只是自己講自己爽，這次的補選是個公投，如果讓希盟贏，等於告訴大家，新大馬所答應的東西都不需履行，都不重要。”

劉華才聲稱，國陣老大巫統近期正式和伊黨合作，伊黨從創黨以來的目標是要把大馬變成伊教國，若讓國陣獲勝，也意味著國家會逐漸邁向種族及宗教化。

他強調，馬來西亞是個多元種族、文化和宗教的國家，若只照顧特定的種族，我們的國家就會很失敗、也會很累；唯有“中庸之道”才適合治理這個多元化的國家。

他提到，民政黨代表大會原定是在11月16日舉行，結果和丹絨比艾國席補選投票日撞期，代表大會因而提前至11月9日舉行，並移師到柔佛舉行，展現對該補選的重視。

他說，該黨需動員全國約2000名中央代表到丹絨比艾幫忙，畢竟脫離國陣後，在資源方面較為有限，所以需要打策略戰。

“若該黨的候選人溫蒂獲勝，屆時不只是溫蒂一人，而是全國民政黨都會為丹絨比艾的人民請命。”

“民政黨會透過社交媒體接觸及傳達消息給少看報紙、電視的群體，特別是在國外，如新加坡工作的丹絨比艾選民。”

出席大會者尚有民政黨顧問拿督斯里馬袖強、雪州主席拿督洪進達及雪州青年團團長張健鋒。