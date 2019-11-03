沙巴小型獨中吧中 訪34獨中交流勸捐

（加影3日訊）董總主席陳大錦表示，沙巴小型獨中---吧巴中學巡訪團本月4日起至16日（星期六），將拜訪西馬34所獨中進行匯報交流及勸捐，為該校籌募新學生宿舍樓的建築基金。

他今日在該中學巡訪西馬獨中籌款活動歡迎會暨記者會上說，巡訪團首站會到中馬區（雪隆森）獨中、之後北上巡訪北馬區（霹檳吉）獨中、接著是南馬區（柔佛）獨中及東海岸區（吉蘭丹中華獨中和關丹中華中學），展開長達14天的活動。

他聲稱，該校宿舍大樓需耗費350萬令吉，雖經5年的努力，吧中在當地僅籌得180萬令吉，尚不敷170萬令吉建築經費。董教總華文獨中工委會小型獨中發展專案組獲知上述情況後，便主動向吧中獻議，跨海到西馬籌款，將吧中人艱苦辦校的故事帶到西馬獨中。

他表示，訊息傳開後獲不俗回嚮，有些學校除了發動師生捐助外，甚至願意無償借用學校設施供籌款隊伍使用、答應協助打點吧中師生在地方上的行程、慷慨答允吧中師生在他們學校的籌款晚宴上巡桌募捐，一點也不介意擔心影嚮到他們學校的籌款。

10畢業生陪師長募款

“吧中巡訪團有10位高中畢業生也自告奮勇，發揮愛校精神，願意取消原訂山打根的畢業旅行，改以自費陪同師長到西馬，協助母校巡回籌募，也是屬於另類畢業典禮。”

吧巴中學校長卓玉昭則指出，該小鎮面對人口外移和少子化問題，地方人口稀少和生源不足的困境也導致該地的華裔生人數萎縮，因此，吧中需招收外地學生，如來自亞庇、京那律、洛高宜及皇加灣等，讓更多外地學生到來就讀。

她說，小鎮的人口約12萬人，華裔人口僅占 5%，而吧中的學生人數僅有140人，校長及教師共13人，該校沒書記和校工。校園整潔工作由全體學生輪流負責，學生們都非常有自律，也培養自動自發的精神發起愛校工程，美化校園。

吳建成：小型獨中缺資金

董教總華文獨中工委會小型獨中發展專案組主任吳建成表示，每所獨中的辦校方式不同，一些大型獨中走向精英和商業化，而小型獨中則是面對資金匱乏、師資流動率高的問題。

他聲稱，在面對教育多元性的時代，獨中教育須統一力量，但也要確保百花齊放；以此原則下，當小型獨中面對問題時，董總應協助重建獨中之間的兄弟情。

獨中面對無法凝聚力量問題

他提到，吧中巡訪團為校展開籌募宿舍大樓基金的活動，獲西馬不少獨中的支持和嚮應；不過，也有個別獨中不能理解，會覺得這是幹擾，今天獨中面對很大的問題便是無法凝聚一股力量。

此外，董總也宣布，在吧中巡訪團籌募新學生宿舍樓的建築基金活動上，波德申中華中學已捐款4000令吉，即包括該校董事長捐助1000令吉在內。

出席記者會的尚包括沙巴吧巴中學董事長徐滿和、學務處主任溫慧慈、波德申中華中學董事長莫泰波、校長張永慶、吉隆坡尊孔獨中資源處主任陸素芬、關丹中華中學副校長黃金貴、董總執行長梁勝義、副執行長（學務處）兼教師教育局主任曾慶方、中委羅志昌、前任執行長李萬千、董教總華文獨中工委會小型獨中發展專案組委員林順康及華教園丁莫泰熙。