倪可敏：土權挑戰合法性 希盟將在庭上捍衛華小

（怡保3日訊）國會下議院副議長倪可敏指反對黨（土著權威黨）入稟法庭挑戰華淡小的存在違憲，希盟政府將在庭上據理力爭，捍衛華小，保住華教的根。

“這些不長進的極端份子，眼紅華教的成就，才出此下策，這些人絕對是國家的禍害，不過希盟政府兵來將擋，水來土淹。”

他昨晚在怡保育才華中第五十七屆周年校慶暨擴建籌款慈善晚宴上致詞時表示，只要華教成為全民的首選，才保障華教的前途。

他指出，全國1298所華小，而就讀華小的友族生越來越多，華社不應將之視為危機，而將之變成契機。

廣開門戶鼓勵友族讀華校

“華社應廣開門戶，鼓勵友族就讀華校，當他們知道華教之妙，可成為我國華教的代言人，他們講一句好過我們講十句，當有馬來反對火黨搧風點火，要關閉華校，他們將是華校的捍衛者。”

他強調，身為華校生，應該具備4項特點，即禮義廉恥、尊師重道、飲水思源及自強不息，這種核心價值觀，尤其是第四個特點，讓華人即便沒有拐杖和輪椅，依然能夠出人頭地。

他也在會上宣布教育部撥款50萬予育才華中。此外，行動黨甲巴央區州議員許崇信及巴占區議員黃文標，也分別撥出1萬令吉及1萬零1令吉給該校。

出席晚宴的嘉賓包括霹靂州行政議員阿茲巴里、育才華中前董事長梁和星、霹靂中華總商會副總會長姚添進、霹靂中華大會堂會長拿督蔡文玉、育才華中董事長拿督關和貴、署理董事長拿督黃文輝、副董事長拿督吳國芳、家教主席兼晚宴籌委會主席陳瑞榮、校長林松江等。