收入與開銷不成正比 城市人喊窮

（吉隆坡3日訊）城市人喊：窮啊！車貸、房租、夥食費、醫療、社交、儲蓄、孝親費……每到發薪期，打工族們就要開始盤算每月薪資的分配，究竟在城市生活一個月收入要達到多少才足夠呢？

《星報》報導，根據大馬統計局（DOSM）早前發布的“馬來西亞2018收入與薪資調查報告”，全國僱員的中位數收入（Median Salary）為2308令吉，平均（Average）是3087令吉。

然而，僱員公積金（EPF）在Belanjawanku預算指南中，列明了在巴生河流域使用公共交通者每月基本開銷為1870令吉，至於擁有轎車的人士，每月基本開銷為2490令吉；與上述調查的2308令吉中位數收入相比，開車人士的每月工資顯得入不敷出，換言之，許多住在城市的人實際上沒足夠的收入來支付生活費用。

*****收入不足支付生活費用

在EPF的預算指南中，一對沒孩子的已婚夫婦每月要花費4420令吉，至於育有一名孩子的已婚夫婦每月花費是5730令吉，而這份指南側重的僅是膳食、居住、交通、水電和日常費用，一些重大支出如保險、電話費、父母津貼、學貸等不包含在內，意味著每月的花費可能更高。

根據2018年馬來西亞國家銀行（BNM）的政策報告，吉隆坡的單身成年人每月大約需2700令吉來維持生活，一對沒孩子的夫婦至少需要4500令吉，而有兩個孩子的夫婦則需要6500令吉。

此外，大馬統計局的報告也以區域做薪資區分，城市地區的薪水分別為2415令吉（中位數）和3274令吉（平均）；農邨地區的薪水分別為RM1481令吉（中位數）和RM2083令吉（平均）。

年度薪資和工資調查在全國範圍內進行，以收集有薪僱員主要職業的月薪和工資信息，這些僱員被定義為每天工作至少六小時或每月至少工作20天的人士。

2018年的受薪僱員總數為880萬人。

案例一 ：月薪2400上班媽媽 付完支出剩200元

27歲的諾娜迪雅是一名母親，在一家小型會計公司任職超過4年，每月薪水為2400令吉，處於馬來西亞薪水的中位數，但她與普遍大馬人一樣都面臨財務困難。

諾娜迪雅將大部分的收入都花在交通、夥食、電話費和孩子身上，每月還會給父母200令吉生活費。

“在付完所有必要開銷後，我只剩下200令吉，用於儲蓄、緊急情況、醫療、路稅、保險和其它支出。”

慶幸的是，她是雙薪家庭，丈夫負責每月的房租、日常用品和水電費。事實上，類似諾娜迪雅的財務困境在大馬並非鮮事。

案例二：月薪3千須養父母岳母 銷售員財困

從事銷售員的亞當（36歲）每月薪水3000令吉，達到了馬來西亞人的平均水平，但是他仍然在財務上感困擾，因為他必須奉養父母及岳母。

與妻子及三名親屬住在沙亞南的他說：“我已經幾個月沒給父母生活津貼，這讓我感到很沮喪，有時候我會感到消極，但我還是必須打起精神，我很感恩我的妻子也有工作。”

為了節省生活開支，亞當已減少了社交活動和運動，根本無法奢望能夠存到錢。

“我現在只想要生存而已。”

僱員公積金（EPF）在Belanjawanku預算指南：

【擁車人士在巴生谷生活的每月開銷】

交通 770令吉

保健 30令吉

房租 300令吉

夥食 550令吉

水電費 100令吉

儲蓄 250令吉

個人護理 70令吉

一次性開銷 140令吉

社交活動 150令吉

酌情支出 130令吉

總共= 2490令吉

（費用不包括保險、電話賬單、學貸、父母生活津貼）