【丹絨比艾補選】溫蒂：投馬華如認同巫伊聯婚

（笨珍3日訊）民政黨候選人溫蒂認為，選民尤其是華裔若把選票投給馬華候選人，等於支持巫統與伊斯蘭黨的政治聯姻。

“當選民把票投給馬華，就等於投給國陣。現在巫統已經和伊斯蘭黨‘聯婚’了，所以若還是把票投給馬華，是不是同意國陣通過更種族及更宗教化的方式來治理國家？”

她希望選民能夠深入思考這個課題，若不贊成，就應該發出反對的聲音。她也說，當巫統與伊黨結盟時，身為國陣一分子的馬華是完全沒有出聲，等於默認這樣的做法。

今日上午，溫蒂在丹絨比艾國席屬下北干那那州選區沿街拜票時，接受媒體詢及馬華領導層呼籲將華裔選票集中投給馬華以壯大反對黨力量時，如是表示。隨行者包括民政黨丹絨比艾區部主席羅少明及助選團成員。

她指出，民政黨作為多元種族的政黨，是絕對不贊同宗教化、種族化的治國方式。

另外，她表示，經過這兩天的走訪，丹絨比艾選民向她反映的課題包括當地缺乏工業區、經濟活動欠佳及工資低，可負擔的房屋也不足夠。

她說，政府應該照顧各個階層，給予公平與相等的對待，而不只是注重某一個階層，就比如在2020年財政預算案，中等收入群體（M40）只獲得30令吉數碼紅包。

卡敏：訪華人區獲良好回饋

土團黨候選人卡敏表示，目前為止，他走訪華人區拜票皆得到良好的回饋，“他們（華裔）都愛惜（Sayang）我！”

卡敏表示，他個人不重要，最重要的是他所代表的黨能夠在這場補選中獲勝。

卡敏今日馬不停蹄到丹絨比艾國席屬下的北干那那走透透向選民拜票，接受媒體詢問時，這麼表示。

詢及如何讓丹絨比艾華社認識卡敏時，隨行助選的行動黨北干那那區州議員楊敦祥表示，卡敏作為本地基層領袖，在基層服務已有多年，因此相信華裔選民對他並不陌生。

“自希盟成立後，希盟各黨在選區合作無間，作為土團黨丹絨比艾部主席的卡敏也多次與行動黨一起在華社走動，包括在農歷新年期間一起派發柑，及拜訪貧困居民給予協助。”

另一方面，詢及馬華總會長拿督斯里魏家祥於昨晚在北干那那政治講座提出的“選民可用選票來教訓希盟政府及壯大反對黨”的言論，楊敦祥表示，希盟才執政一年半，根基沒有站穩，同時在國會也沒有三分二的優勢，並不是一個有絕對優勢的政權。

他說，令人擔憂的是，若這場補選的成績，將傳達希盟政府未來將在許多混合選區輸掉的訊息，對於一些“暗勢力”來說是一種鼓舞，更加劇未來政局不穩定的局面。