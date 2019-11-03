【丹絨比艾補選】魏家祥：誰都可上陣 馬華無懼多人競選

（吉隆坡3日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥聲稱，他們不曾畏懼在補選中與多名候選人競爭，任何人都可競選，這也是人民的的權力。

他是在國大黨2019年屠妖節開放門戶活動後，被詢及伊斯蘭陣線候選人參與丹絨比艾補選時回應說，我們不曾思考過誰會成為候選人、為什麼他們會成為候選人，這些問題並不是我們目前考慮的因素。

而針對伊黨呼籲選民支持馬華候選人，勿將選票投給伊斯蘭陣線（Berjasa）一事，他表達該黨歡迎各方給予的支持。

他直言，人民早已厭倦希盟無法兌現承諾，因此籲請選民在丹絨比艾補選中以選票來表達心聲。

另一方面，巫統前副主席拿督斯里希山慕丁則提到，據他過去兩天在丹絨比艾的觀察，補選初期工作一切順利進行，只要這兩周在專注補選事宜，他有信心國陣有很大機會會獲勝。

他也針對前上議員依占莫哈末諾，昨日針對國防部的土地交換案及直升機案促請反貪會對他展開調查一事回應指，有關事件已是舊聞，他歡迎反貪會的調查，若出現舞弊就採取行動。

此外，巫統署理主席拿督斯里莫哈末哈山表示，他昨日與候選人一同步行到提名中心時，許多當地選民都前來參與，獲不俗反應，他認為那是好預兆。

他認為，每場補選或大選都有別，不可過於自信或感到舒適。他勸請馬華候選人拿督斯里黃日昇在補選期間，盡所能與更多選民見面，勿花費太多時間舉辦講座會上。

他解釋，對方已非新面孔，他曾是國會議員，應盡可能與更多選民會面。

國大黨屠妖節開放門戶活動獲許多國陣成員黨前任及現任領袖出席，如國大黨前主席敦三美威魯、巫統前主席拿督斯里納吉，現任主席拿督斯里阿末扎希及總財政東姑安南等。