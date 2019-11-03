慕尤丁：不承認資料數據卡 內政部沒委私人公司收集

（沙登3日訊）內政部長丹斯里慕尤丁強調，該部並沒有委托私人公司在沙巴收集外國人，包括外勞、外國公民或任何個人資料；因此，市面上的外籍人士資料數據卡並不受政府承認，該部也已針對此事項報警處理。

據網媒《Sabah News Today》報道，沙巴州民統（Upko）的鬥亞蘭區青年團已報案，促請當局調查涉嫌收集外籍人士資料、註冊和向外國人發出所謂的數據卡的公司。

慕尤丁表示，他嚴正看待此事，而涉及的公司（Mega Management Consultancy有限公司）與該局，尤其是國民登記局和移民局沒有任何關系。

他今早出席該部家庭日活動後說，有關事件可能已發生，他不知道已有多少宗個案，但該部已報警，以便警方進行調查，從而確定有關公司是否違反法律。

“當我閱讀到相關報道內容時，我馬上指示總監調查有關報道內容的虛實，如果是真的，我們將採取嚴厲行動對付涉及者。”

此外，慕尤丁在致詞時提到，工作與生活應取得平衡，內政部和屬下11個機構的職務都不輕，是要維護法紀，確保我國和平、穩定和安全。因此，該部的官員應適時放松和有適當的休閑，例如參加家庭日活動。家庭日活動不僅可促進同僚間的情誼，也能加強家庭和親子關系。

出席家庭日活動的尚包括慕尤丁夫人潘斯里諾萊妮和內政部秘書長丹斯里阿威。