【柔行動黨大會】公僕暗勢力指令唱反調 財長吁對抗





（麻坡3日訊）民主行動黨秘書長林冠英揭露，各政府部門公務員體系出現了一股“暗勢力”，並對首相及部長下達的指令“唱反調”，旨在摧毀希盟政府的公信力。

林冠英今早出席民主行動黨柔佛州常年代表大會上致詞時，促請該黨及希盟各成員黨員不要向這些暗勢力低頭，也不要因為這些暗勢力存在而自亂陣腳，而是要團結一致對抗這股外來勢力。

有些部門很“邪”

他強調，有些部門的確很“邪”，會推行一些莫明其妙的政策，這些都是暗勢力從中做梗，制造出對政府不利的局面，而反對黨對此政策會感到興奮，對希盟政府而言是一項艱巨挑戰。

他說，希盟上台執政18個月，真正的阻力不只是來自反對黨陣營，也有潛伏在政府體系內的暗勢力，暗勢力正阻止希盟推行種種的利民政策，很多時候連首相及部長的指令，公務員蓄意不要執行。

他續稱，這股暗勢力從上層到下層皆有，相信許多黨員在到政府部門處理事務時，也受到公務員蓄意刁難。

他指出，人民透過手中選票拒絕了一個貪污腐敗的政府，絕不能任由暗勢力操縱希盟改革步伐，辜負選民對希盟的期望。

團結可除掉暗勢力

“我們有信心能按部就班除掉這些暗勢力，前提是希盟各成員團必須要團結，若是採取各自為政的態度，將會讓暗勢力得逞。”

林冠英也強烈否認行動黨是土著團結黨及敦馬哈迪的傀儡，並指這是反對黨拆散希盟的伎倆，國陣在華人社群中指責他及行動黨是馬哈迪的傀儡，卻在馬來社群中反過來指馬哈迪是行動黨的傀儡。

他說，實際上，他和馬哈迪並沒有把彼此視為敵人，而是為了全民利益鬥爭，只當人民的傀儡。

此外，出席上述常年代表大會的行動黨領袖計有行動黨資深領袖林吉祥、柔佛州署理主席兼教育部副部長張念群、副主席拉瑪克里斯南、副主席陳正春、州秘書陳泓賓、委員兼能源科藝環境部長楊美盈、人民公正黨柔佛州聯委會主席賽依布拉欣、國家誠信黨柔佛州代表法祖、土團黨柔佛州主席瑪茲蘭等等。