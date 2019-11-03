新媒揭刑事指控料和解 劉特佐不會被捕引渡

（吉隆坡3日訊）新加坡《海峽時報》援引法律界消費人士的談話聲稱，一馬發展公司（1MDB）案關鍵人物劉特佐的法律團隊有可能會在未來數個月內，就他在紐約東區法院面臨的另一項刑事指控達成和解。

有關報章還援引法律界消息人士的話指，馬來西亞政府已幾乎確定，38歲的劉特佐永遠都不會被逮捕及被引渡回大馬接受審判。

報導提到，劉特佐已獲一個歐洲國家的政治庇護。但此消息卻未獲任何一方證實；倘若事實如此，將對希盟政府的地位帶來沉重打擊。

獲某歐洲國家政治庇護

報章認為，一旦劉特佐成功達成新的和解協議，可能對大馬已在進行的1MDB審訊案帶來“未知的麻煩”。

報導也說，這也可能給予投資銀行業巨頭高盛集團與阿布紮比政府，就1MDB的賠償數額進行的談判，帶來新的挑戰。

《海峽時報》報導聲稱，劉特佐也曾在美國總統特朗普的親密盟友、長期的共和黨捐款人埃利奧特布羅的協助下，擺平1MDB案帶來的法律問題。

據一位接近劉特佐的法律界消息人士所言，案件原本一直沒太大進展，一直到克里斯蒂在去年年中開始，在此案扮演更重要的角色後，雙方才終在8月中旬展開新的談判。

上周協助劉特佐與美國司法部達成和解協議的精英法律團隊，是由前新澤西州州長克里斯.克里斯蒂（Chris Christie）所領導。

報道表示，克里斯蒂卸任新澤西州州長職務後，即在去年年初加入負責劉特佐案件的克里斯.勞（Loe's Kobre＆Kim）及洛文斯坦.桑德勒（Lowenstein Sandler）的辯護團隊。

另一位律師則提到，劉特佐即便不是克里斯蒂的首名顧客，也是其首批客戶之一。

《海峽時報》的報道也說，劉特佐將會交出約9億美元資產，以解決美國司法部於2016年至2017年之間，在加州中央地方法院針對案件提出的民事訴訟。

惟美國司法部也強調，這項和解協議並不會免除被指是1MDB弊案幕後操縱者——劉特佐的刑事指控。