國稻合約2021年結束 征求白米進口建議書

（吉隆坡3日訊）農業及農基工業部副部長沈志勤聲稱，隨著國家稻米公司（BERNAS）合約將在2021年初結束後，政府將借由 “徵求建議書”方式徵求業者的建議，讓所有具備能力的公司，針對國家稻米進口的管理糢式提呈建議書。

他昨晚出席馬來西亞米糧批發公會舉行42周年紀念聯歡晚宴上致詞時表示，稻米入口政策一直是令人關註的課題，該部正努力尋求落實更好的稻米政策。

他強調，所有提出建議的公司都須經農業部審查，該部也將設定相關條件與規格，根據統一標準審閱所有的建議書。

他也說，所有獲入口準證的公司皆須繼續履行相關企業社會責任，包括庫存稻米確保國家稻米供應達到政府設立的標準、依據政府設立的最低價格向稻農購買稻米、成為稻米的最後買家、管理稻米價格津貼計劃及管理土著磨坊計劃等。

“我們同時也在草擬2021-2030年的農業發展藍圖，制定未來10年發展與方向。希盟政府也在草擬第12大馬計劃，而農業部將提出數項建議，確保該計劃將惠及農業領域，帶動農業發展。”

“上述兩項計劃的落實不僅需來自民間的配合，也需來自各非政府組織與業者的意見，提高國家農業生產力，帶動農業領域發展。”

沈志勤聲稱，馬來西亞米糧批發商公會自1977年成立，42年來屹立不倒，目前共擁有150名會員。目前，國內共有165家米廠，1007稻米批發商及4萬2011名零售商，稻米業在過去數十年來穩健發展。

另一方面，馬來西亞米糧批發公會主席吳子聯提及，2021年1月10日是國家稻米公司單一進口白米準證屆滿期，政府將開放多張進口白米給有意申請者，這是令全民及同業期待的時刻，希望看到政府有一個明確指示。

吃足20年貴價白米

他說，當年讓一家米商壟斷進口白米後，引發賺取暴利外，整個米業無法很好運作，讓人民吃足了20年貴價白米。

他表示，目前全國米糧消費者都在期待一個公平和合理的進口白米價格，只有自由競爭開放市場，米業才會進步，稻農的種植技能才能不斷提高。

出席晚宴的嘉賓尚包括該會顧問拿督莫哈末依不拉欣、稅務顧問拿督黃騰亮、法律顧問林志勤、署理會長楊三九、Bernas & EBN董事經理黃榮將及馬中總商會副總會長郭隆生等。