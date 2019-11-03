納吉：緊密監督看能否兌諾 赤字離希盟承諾仍差74億

（吉隆坡3日訊）前首相拿督斯里納吉說，大馬目前的財政赤字為593億令吉，距離希盟政府所承諾的519億令吉赤字，仍有74億令吉的差距。他將在2019年的最後兩個月緊密監督希盟政府，看看他們能否實現520億令吉或占國內生產總值（GDP）3.4%的2019年財政赤字目標。

他在臉書帖文聲稱，他曾在10月29日在社交媒體發貼說，希盟政府迄今已借貸超過190億令吉，因此若不進行調整償還債務，國家赤字就會與預期目標出現巨大差異。

他也注意到，政府在10月份借了100億令吉，但截至10月29日，該月政府還沒償還任何1分的債務。但10月31日，希盟政府就在一天之內迅速償還了118億令吉。

他揶揄，不斷申訴國家即將破產的希盟政府，居然有能力可在一天內便償還118億令吉的債務。

“有關（資金）也許來自出售國有資產，或從國油或第2期武士債券。”

納吉貼文提及，財政部長林冠英在10月31日償還債務後，便發表文告斥責那些批評政府在10月沒償還債務者都是頑固的騙子，無知或無法準確讀取財務數據的群體。

他強調，他是在10月29日當天質疑政府沒錢還債，而希盟政府則是在10月31日償還債務，這也證明了他確實沒污衊希盟政府。

他也要媒體去向林冠英查詢，是哪一天支付了118億令吉？

“更讓人感驚訝的是，政府雖償還了118億令吉的債務，但距離所承諾的財赤字目標仍有很大差異。”

“希盟政府的計劃是在2019年，將國家債務提升至519億令吉；但截至10月底（包括118億令吉償還款額），政府的淨貸款額為593億令吉，比預期目標多了74億令吉。”

“就讓我們看看他們能否在今年的最後兩個月解決此事。我會繼續監督。”