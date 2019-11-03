合法商家超標囤積 貨倉起1000公噸白糖





（新山3日訊）柔佛州貿消局接獲情報後明察暗訪，日前突擊檢舉峇株巴轄四加亭工業區一間貨倉，充公廠家違法超標囤積的1000公噸（100萬公斤）白糖。

柔州貿消局局長海魯安華今日召開記者會披露，4名執法官員是在上個月31日取締有關倉庫，揭發廠家違例囤積相關統制品。

他表示，這是柔州貿消局於今年破獲的最大宗違法囤積白糖的個案，而遭扣押的白糖價值高達245萬令吉。

價值高達245萬

海魯安華受詢時指出，涉案廠家擁有合法的執照，惟根據規定廠家僅能存放最高2000公噸的白糖，然而執法人員突擊檢查時，卻發現貨倉內的白糖存貨有3000公噸，較限定的囤貨量超標1000公噸。

他稱，該廠家營運已有10年的历史，其白糖主要批發給柔州、馬六甲和吉打州的市場，今次乃首次被揭發觸法。

“目前，貿消局並未扣留任何人，我們僅充公超標囤積的白糖，以等待較後的司法程序。”

他提醒相關業者，白糖是統制品，而當局有責任監督，以確保市場的白糖供應鏈不被私制囤貨的行為打斷。

他披露，柔州貿消局已針對此案援引1961年供應管制法令及1974年供應管制條例調查，一旦被定罪，觸法者將在1961年供應管制法令的第22（1）和22（2）條文下，面對制裁。

若是個人，罰款不超過100萬令吉或監禁不超過3年，或兩者兼施；若涉及者重犯，罰款將不超過300萬令吉，或監禁不超過5年，或兩者兼施。

針對企業，罰款則不超過200萬令吉，若重犯，罰款則不超過500萬令吉。

海魯安華指出，他相信不少業者也有囤貨的習慣，但他提醒相關供應商或批發商，必須遵照貿消部批準或執照上限定的囤貨量囤貨，以免觸法。

出席記者會者包括柔州貿消局執法組主任祖比爾、副主任羅海米以及峇株巴轄分局主任阿都華希。