退強敵完成大滿貫 李玉欽圓滿奪冠

（雲頂2日訊）被視為本屆大魔王的45歲李玉欽果然不負眾望，她憑著精湛的歌藝及穩健的台風，成功擊退來自中國山西的實力唱將歌手曹峰和屏東的棻蘭，勇奪《Astro經典名曲歌唱大賽2019》冠軍寶座。這也是她繼《1999年Astro新秀》冠軍及《2011年歡喜來卡拉》冠軍後，在Astro中文歌唱舞台上抱走的第3座冠軍獎項，成為大滿貫。



至於亦同樣被視為本年度的大魔王，即“過江龍”的歌手曹峰以及棻蘭則分別摘下亞軍及季軍。



8強大馬和海外的選手今晚彙聚在雲頂雲星劇場，展開《經典終章》“榮耀之戰” 以爭奪《Astro經典名曲歌唱大賽2019》國際總冠軍頭銜，8強經過兩個回合的激烈競爭後，李玉欽、曹峰和棻蘭成功殺進最後3強，最後由來自古晉的李玉欽以張雨生的《我期待》，擊退在前兩個回合中奪得最高分數的曹峰，成功扳回一城，獲得評審一致的贊賞，順利抱走冠軍，亦為大馬保住了獎項。



今晚總決賽的評審陣容鼎盛，當中包括了來自台灣的一代歌後尤雅，資深歌手柯以敏、周博華、鄧智彰和制作人鄭國亮。尤雅也在台上演唱《往事只能回味》和《在雨中》，讓觀眾大飽耳福。