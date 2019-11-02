趁走路講手機 送餐員搶女子手袋

（吉隆坡2日訊）送餐員變攫奪匪，搶巫裔女郎手提袋。

臉書專頁“Sukan Star TV - sstv.my”上載一個25秒視頻，顯示一名身穿紅色長袖衣且戴紅色頭盔的送餐員把摩多停在建築物前，搶攫一名邊走路邊講手機的巫裔女郎的手提袋，惟女郎及時拉住手提袋，以致攫奪匪無法得逞。

根據視頻，該名女郎邊講手機邊從對面馬路緩步走向送餐員的方向，就在女子經過送餐員身旁時，送餐員即伸手搶女子的手提袋，強烈的拉扯導致女子作出一個身體回轉的動作，並及時拉住其手提袋，而失手的送餐員則騎著摩多揚塵而去。

女子事後疑驚魂未定，不時回望摩多逃走的方向，雙手緊緊地抱著手提袋走入室內。

附近建築物的閉路電視拍下這個驚險畫面的同時，也清楚拍攝到送餐員當時戴著白色口罩，相信是為了幹案時掩飾模樣。

無論如何，十五碑警區主任再魯尼占助理總監表示，迄今沒有接獲任何人投報。

他说，根据了解，这起攫夺不遂案於前天（31日）下午4时，发生在隆市满家乐Seni公寓前；幹案的送餐员骑著摩多，他身穿制服，摩多后方也有一个印有送餐公司标志的送餐箱。

他勸告公眾在過馬路時應該時刻提高警惕，無論是在私人或人群聚集的場所應小心為妙，以免成為攫奪案的受害者；並促知情者現身警局協助調查，或可聯繫十五碑警區總部03-2297 9222，提供情報。