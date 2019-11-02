調侃報案人 納吉：我沒瞎還看得見

（八打靈再也2日訊）前首相拿督斯里納吉周四（31日）因眼睛紅腫而請病假，周五（1日）卻沒留在家中休息，反而到了丹絨比艾選區助選。針對此事，有網民前往報案，認為他此舉有欠妥當。納吉對此調侃對方說，“雖然周四請病假，但周五法庭並沒審訊。我只是眼睛痛，又不是瞎了，我還看得見。”

他在臉書貼文聲稱，他眼睛不適卻現身丹絨比艾，好像成為希盟支持者最關心的大事。

他說明，周四的審訊本應在下午2時30分開始，但由於他的眼睛在當天早上開始紅腫，因此他就診後獲醫生批準病假，而法官也決定在下周一續審。

他提到，他隔天感覺眼睛稍微好了，便決定前往丹絨比艾。但希盟支持者似乎不滿意，他們報警，因為他沒留在家中休息。

“也有數名記者詢問我有關眼睛的情況，直到他們親眼見到，才相信我的眼睛真的腫了。我要告訴希盟支持者，我只是眼睛不適，不是瞎眼，我還看得見。”

“難道丹絨比艾補選最大的課題就是我的眼睛不適？我只不過到丹絨比艾去，有必要只因為我沒在家休息，害怕到要去報警處理嗎？”

納吉較後也在其臉書上傳了行動黨元老林吉祥到丹絨比艾的圖片，並聲稱如果早知道林吉祥也到丹絨比艾，他必會上前問候，順便詢問何時要進行辯論。

他認為，新馬來西亞真的很奇怪，希盟支持者不僅因為他沒在家休息而報警，侮辱希盟候選人的網民也被報警進行調查。

“不能侮辱，只能贊賞，否則警察會抓。”

納吉也在其臉書出示病假單，以阻大家對他的猜測。

他表明，醫生批準的病假是在周四，而非如希盟支持者報警所述的周四和周五。

“滿意了嗎？SRC案件的審訊已進行78天，1MDB案則是28天，也就是至少106天。我在這106天里因眼睛不適只請了3天的假期，希盟支持者便心疼得要報警。”