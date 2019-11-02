交長：沒新政策沒新條例 羅里司機被煽動示威

（芙蓉2日訊）交通部長陸兆福指有特定人士故意發放不實消息引起混淆，並煽動羅里司機促使他們罷工示威。

他強調，政府沒有針對羅里司機改變任何政策，而羅里司機進行體檢是更新執照的正常程序，已沿用多年。

“有部分的羅里司機誤會了，因為更新執照需要身體檢查是一直都有的程序，只是表格有一點改變，我們也盡量簡化。”

陸兆福今日在芙蓉加拉賓華小為全國全方位機器人大賽主持閉幕儀式後受詢時指出，不管是執法方面還是實行的措施與政策都沒有新變化，都是與之前擬定的一樣，所謂的新政策為難羅里司機事項並不存在。

沿用原有法令執法

“陸路交通局向來在執法時，都沿用2010年陸路公共交通法令，這是多年前國會通過的法令，不是新政策更不是新法令。”

為此，他說，交通部並不存在重新探討政策的需要，因為根本沒有所謂的新政策存在，也沒有設立新條例。

“有關在備忘錄裡提及的事項，我已指示陸路交通局總監拿督沙哈魯丁向羅里司機了解並給予羅里司機解釋，對我來說，是有特定人士故意煽動羅里司機，讓他們產生誤會而罷工示威，畢竟現在沿用的都是原有條例。”

他解釋，陸路交通局若發現有羅里超載，執法單位就會採取行動，一旦發現羅里或卡車超載超過30%重量則會在2010年陸路公共交通法令下受對付。

“我們已向羅里司機相關的團體解釋，但並不是全部人都明白這項措施，有的人錯誤詮釋，也有人故意煽動才引發當天的罷工行動以達致他們的議程。”

無論如何，陸兆福強調，負責執法的一直都是陸路交通局，而沙哈魯丁會給予司機解釋及會見相關的羅里司機。