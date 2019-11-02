職工會法令修訂進行中 古拉：惠及僱主僱員

（怡保2日訊）人力資源部長古拉表示，修訂1959年職工會法令的細節尚在進行中，大馬公會事務局（JHEKS）目前處於研究相關法令的階段，以惠及僱主及僱員，對雙方有著許多的改進。

“全國勞工咨詢理事會（NLAC）之前在10月29日召開會議，同意下周一（4日）召開技術委員會的會議，不過馬來西亞僱主聯合會（MEF）及馬來西亞職工總會（MTUC）要求展期，因此相關會議將延至11月11日進行。”

他今早在怡保主持大馬公會事務局主辦的勞工增值及專業知識論壇後，針對媒體詢及人力資源部擬修改1959年職工會法令的進展時，如此指出。

他表示，雙方展開商討及匯集意見後，會提交予人力資源部，再由當局提呈至內閣尋求通過。

“美國一個月前就泰國被指虐待員工一事實施貿易制裁，我國也需糾正員工的待遇。當局迄今所推行的舉措並非新的事項，而早於去年當局已著手處理。”

他也冀望相關的論壇惠及僱主及僱員，因為在多次展開的談判中，察覺僱員並不擅於談判，僱主及僱員也不太了解各自的權益，盼望藉由此論壇，讓國內員工明晰本身的權益，也進而提升員工的生產效率。

“我們是保持中立的，希望協助僱主及僱員達至雙贏的局面，減少僱主及僱員彼此之間的隔膜。”

另外，詢及馬來西亞職工總會的會員人數時，他指出，之前該總會會員的人數是占僱員的10％，迄今下跌至6％至7％。當局冀望會員人數增加，以及需要更多活躍的職工會，而政府也會從旁給予協助。

陪同者包括大馬公會事務局主任慕斯達法、人力資源部秘書長拿督阿米爾、人力資源發展基金局首席執行員依仁傑蘭、公共及民事職工總會（CUEPACS）署理主席再納等。