【涉嫌性侵女傭】 讓楊祖強出席州會 律師申請15日取消審訊

（怡保2日訊）隨著霹靂州議會從11月12日改期至15日召開後，涉嫌性侵女傭的霹靂州行政議員楊祖強律師團隊將向法庭申請取消15日當天的審訊，以讓楊祖強出席州議會。

楊祖強涉及的案件於10月22日過堂時，其辯方律師向法庭表示，由於楊祖強須於11月12日出席霹靂州議會，因此申請將審訊日期從原本的11月11日至15日五天，縮短到四天，即在11月12日暫停一天，此申請獲得法庭批準。

將會提呈財政預算案的霹靂州議會，原訂11月12日、18日及之後的日子召開，不過後來改變日期為15日、18日及之後日子。

楊祖強其中一名辯護律師梁卓經今日在記者會詢及此事時指出，他幾天前收到州政府大廈的信函，指州議會將從11月12日展延至15日，因此立即詢問所有律師，是否能在12日當天恢複審訊，不過辯方首席律師拉澤巴星當天在吉隆坡有其他案件，若他能展延這些案件，就可在12日這天繼續。

至於15日這天，辯方律師將會嘗試申請取消審訊，11日、13日和14日的審訊則保持不變。

“即使15日當天因為有其他律師，我可以不出席審訊，但楊祖強不行，因為刑事案件被告必須出庭，而他作為霹靂州行政議員，也必須出席提呈財政預算案的州議會；楊祖強一直都希望案件可以盡早審訊及跑完所有程序，這也顯示他無所畏懼。”

他透露，若法庭堅持於15日當天繼續審訊，或許可能進行半日，即楊祖強出席了州議會後再來，但在大臣提呈財政預算案後，可能只剩下兩三小時。

11日審訊首日傳召女傭

此外，他指出，副檢察司已同意審訊首天，即11月11日傳召女傭為第一名證人。

“在沒有佐證下，女傭的證詞最為重要，如果辯方成功挑戰其證詞，就有機會向法庭提出考慮撤銷指控。不過在那之前，律師團也會先向總檢察署提交陳情書，要求基於女傭身體和衣物都沒有發現楊祖強的脫氧核糖核酸（DNA）的情況下，撤銷指控。”

但無論如何，辯方都會做好審訊的準備，畢竟審訊日期已近在眉睫。