潘儉偉籲民眾謹惕 月回酬10%投資皆騙人

（八打靈再也2日訊）財政部長政治秘書兼白沙羅區國會議員潘儉偉說，如果遇上一些人聲稱可提供“優渥回酬”的投資計劃，如每月可享高達10%回酬時千要不要起貪念，以免掉入詐騙的圈套內。

他今日為一項由大馬財務規劃理事會主辦的財務規劃講座會主持推介時表示，民眾尤其是年輕人須抱有的一個信念，任何自稱可給予很好回酬的計劃，如保證每月可享10%的回酬，大部份都是騙局。

他繼說；若說是1年的投資可獲約10%回酬，這還算合理水平。

他平均每兩三天，都會從電郵中收到“受害者”的書面投訴，同時，也會收到有心人電郵來的投資騙局。

潘儉偉聲稱，他不久前在財政部食堂，恰遇一位來自新加坡的市民，對方申訴參與了一個“大馬國家銀行金融情報中心”（BNM Financial Intelligent unit）的計劃，該計劃能提供百萬令吉款項，但前提是須交上5000令吉手續費。

他指出，該市民聽介紹人指某銀行戶頭擁有“百萬令吉”等待領取，也有圖為證，便依照指示付了5000令吉，後來才發現自己被騙走5000令吉。因此，該市民才前往財政部投訴，並在聽取建議後，前往警局報案。

“實際上，類似騙局中的有圖為證，都是能經過電腦修圖處理。”

***12個月0%利率銷售取巧

此外，潘儉偉提及，市場上一般價值3000令吉的手提電腦或智能手機銷售計劃，常祭出12個月0%利率的分期付款配套吸引民眾，但他認為，這樣的促銷手法，其購買優惠一般都已納入電腦售價中，因為當消費人說要以現金購買時，業者便改口能提供30%折扣。12個月0%利率只是一個取巧手法。

他聲稱，他向來都有一個“不好”的消費習慣，即喜歡精打細算，包括計算自己能享有多少積分或回扣的回酬，例如某些購物卡所提供的積分值0.7仙，另一些銀行信用卡的每個積分值0.05仙；這樣一來，其實是能養成良好的理財與規劃習慣。

他也提醒，使用信用卡付款的行為，若處理不當是非常容易掉入負債累累的窘境中，而且銀行每個月追討的利率高達18%，很容易讓人破產；若每月沒全悉償還卡債，則將付出高昂代價，到時或需找信貸咨詢與債務管理機構（AKPK）重組債務了。

此外，潘儉偉也發現，國人似乎並不太清楚甚麼叫投資或相關概念。