首相：續追1MDB失蹤資金 劉特佐不只挪用41億

（吉隆坡2日訊）首相敦馬哈迪說，一馬公司（1MDB）案關鍵人物劉特佐從1MDB公司挪用的資金不僅只有10億美元（約41.65億令吉），因此，大馬政府將會繼續向劉特佐追討回其餘失蹤的1MDB資金。

美國司法部早前與大馬富商劉特佐達成協議，為1MDB的主權基金追回近10億美元。

首相在接受英國《金融時報》訪問時表明，我國相信，劉特佐從1MDB所挪用的資金不止10億美元。由於數額相當多，如果他願意全額歸還，我們會很開心。我們仍在追回其餘的款項。

“美國當局也向大馬表明，倘若我國能提出證據，證明相關資金的擁有權，美國將把從劉特佐身上充公的資金退還給大馬。”

馬若證明擁有權 美願退還錢

美國政府此前已向大馬退還從1MDB案件中起獲的數億美元賠償金，包括今年5月退還從前首相納吉繼子里紮阿茲所成立的紅岩電影公司（Red Granite Pictures）充公的5700萬美元（約2億3650萬令吉）資金。

美國司法部披露，本周與劉特佐的和解協議是美國司法部成立“高層腐敗資產追回計劃”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）以來，取得最重大收獲。

參與此案的執法機構發表聯合聲明提及，本次和解協議否認了劉特佐和其家人的“不正當收益”，並表明美國不會成為貪污的“避風港”。

聲明表示，劉特佐仍面臨與美國其他兩個地區有關1MDB的刑事案件指控。