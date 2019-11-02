【丹絨比艾補選】讓游子返國投票 關卡設特別通道通關

（笨珍2日訊）內政部長丹斯里慕尤丁表示，為提高丹絨比艾國席補選投票日當天的投票率，他將指示移民局於11月16日當日，在新柔長堤新山關卡設一條特別通道，讓選民快速通關。

他表示，有關特別通道將從投票日當天午夜開始至下午5時，只要選民能證明本身是丹絨比艾選民，就能夠快速通關。

“此舉是為了鼓勵那些在鄰國新加坡居住及工作的游子，踴躍回鄉投票。”

也是土著團結黨總裁的慕尤丁於今日補選提名程序結束後，在記者會上這麼表示。

他說，希盟競選團隊同時也成立一支聯系小組，通過熱線、電話及寄信等方式，聯絡在新山、吉隆坡等地工作的選民，呼籲他們回鄉投票。

出席記者會者包括代表希盟上陣丹絨比艾補選的候選人卡敏、行動黨元老林吉祥、柔佛州務大臣拿督薩魯丁、誠信黨署理主席拿督沙拉胡丁等。

慕尤丁強調，盡管這是一場補選，但卻具有標志性意義，選民有權利作出自己的選擇，但是希望支持希盟候選人卡敏。

“這是卡敏屬於的陣營為希盟政府，並非反對黨。卡敏作為希盟的代表，選民將能夠通過他，有效地向政府傳達心聲。”

對於這次希盟備戰補選的工作，慕尤丁表示，希盟在丹絨比艾選區的27個投票站已成立委員會，成立了16個工作小組以確保整個競選期間的工作能順利進行。

“希盟有信心贏得這場選戰，可以這麼說，我們已接近勝利，但是在14天的競選期，任何事情都可能發生。”

他說，希盟這次補選將會聚焦於5大課題包括生活費、就業機會、健康、生活素質及教育，提升選民的福祉。