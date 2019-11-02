【丹絨比艾補選】執政黨大筆“巧合”撥款 魏家祥：國陣最大挑戰

（笨珍2日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥認為，國陣在丹絨比艾補選中面對的最大挑戰，不外乎是來自執政黨投入大筆所謂已預先計劃好的“巧合”撥款，而他相信類似的“巧合”會在競選期間更頻密出現。

不過，他依然希望選民作出明智的選擇，透過這場補選向希盟政府傳達民意，包括希盟政府的執政表現令人失望，且沒有兌現競選承諾等。

魏家祥今日在丹絨比艾補選提名結束後接受媒體訪問時指出，國會需要更多來自反對黨成員的聲音，以壯大我國的民主制度。

他反問，首相敦馬哈迪於兩天前說，這場補選並不會改變希盟的執政結構，且會繼續執政，若是如此，為何選民還要選擇希盟？

他認為，這場補選將會是創造雙贏策略的最佳機會，若是人民能夠選出一位反對黨代表來監督政府是否有兌現承諾，這將意味著人民的勝利。

詢及競選期間若有敏感課題被挑起，國陣該如何應對，魏家祥回應道，國陣並非一個種族歧視的政黨，也將會繼續秉持國陣精神。

“國陣並非是昨日才組成的聯盟，且已有通過考驗的61年執政經驗。”

他表示，國陣最高領導層在這次補選已作出明智的決定，即委任來自馬華的候選人上陣，這也反映了國陣具包容性的特質，不邊緣化任何種族。

陪同出席者包括馬華署理總會長拿督馬漢順、總秘書拿督張盛聞。