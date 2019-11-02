阿依淡至敦林大道 檳繞道動工







（檳城2日訊）耗資逾8億5104萬令吉的阿依淡至敦林蒼祐大道的新繞道工程終於在今日正式動工，預計耗時3年竣工，通車後估計每小時可達約8000輛車流量，全程5.7公里只須5分鐘車程。

即日起至2020年4月只是初步工程，預期2023年4月會竣工。檳州首席部長曹觀友今早為這工程主持動土禮時保證，此公路不會收取過路費。

每小時車流量8000輛

他說，之前遭人抨擊從反對變支持繞道計劃，他25年前是基於有收費與沒有緩解交通兩大理由才反對檳島外環公路計劃(PORR），如今這計劃沒有收費站，並可解決交通問題，實際惠民。

他說，檳州政府於今年10月2日和Consortium Zenith Construction有限公司（簡稱Zenith）簽署此計劃的合約。

“新繞道將從阿依淡區的天德園大道連接至敦林蒼祐大道的海事局附近，其中70%路段是高架公路。”

他說，大部分工程涉及山區，該繞道會有4個交通出口，即天德園路、甘密山關稅村、蘇丹阿茲蘭沙路與林蒼祐大道。

“我希望Zenith可仿效峇都交灣一家物流公司在500天施工期間零工地意外的紀錄，最好是到竣工時也零事故。”

他說，該經費已是總工程費，屆時或剩或缺將與當局無關，當局是通過篩選50多家公司後，才決定交給Zenith，中國鐵建是該工程的採購承包商。

“這計劃建好後會轉交檳州政府接管，管理費由州政府負擔或由檳州工程局撥款支援。”

他解釋，此工程是“兩岸三通一個檳城”下4個大道計劃之一的第2配套。另3項計劃是從丹絨武雅通往直落巴巷的計劃、從新關仔角通往敦林蒼祐大道的計劃，以及海底隧道計劃。新關仔角通往敦林蒼祐大道的計劃須胥視海底隧道計劃是否成行，屆時才另行檢討其必要性。

他說，“兩岸三通一個檳城”計劃是在2013年通過公開招標頒發給Zenith。

“州政府希望這項目能成為檳州交通大藍圖其他項目的催化劑，包括峇六拜輕快鐵、檳城第一泛島公路和檳城南部填海計劃，從而創造新的就業機會，刺激檳城的經濟發展。”

曹觀友說，峇六拜輕快鐵、檳城第一泛島大道與檳島南部填海計劃的部署程序已進入尾聲，現在只待與相關公司簽署主要合約以及其他涉及的附屬合約。

出席者尚有Zenith主席丹斯裡阿茲米、高級執行董事再魯和拿督李紫豪與中國鐵建執行總經理黃征、檳島市長拿督尤端祥、檳州行政議員、州議員等。

檳建水療度假村 即起徵求建議書

檳州政府目前在報章刊登廣告，針對在檳島北岸興建水療度假村計劃徵求建議書，徵求期為11月1日至12月31日。

曹觀友受詢時說，該計劃是在丹絨武雅海嘯災區，涉及的土地約4英畝，當局有意興建水療酒店，歡迎有興趣的公司提呈建議書。

檳獲千萬撥款治水無效 胡棟強：錢去哪了？

（檳城2日訊）檳州民政黨主席胡棟強說，他歡迎檳州明年財政預算案撥款進行各項治水計劃，但奇怪的是，檳州政府每年撥出上千萬甚至上億令吉來治水，但檳州淹水還是非常嚴重，人民要問這些錢到底去了哪裡？有沒有妥善用在對的治水方法上。

他今日發表文告說，最近檳州下了幾場大雨，導致檳州多個地區出現非常嚴重淹水，其中以威省情況最嚴重。

“州政府明年將撥出1億453萬令吉治水，這還不包括聯邦政府的治水工程撥款，加起來肯定是天文數字，事實上，從2013年到今天，檳州政府已實施超過5億令吉的防洪及治水計劃。但人民的疑問是，到底這些錢花去那裡？”

“5億令吉，不是500令吉，檳州政府必須交代，為何完全沒有效果？反而比以前更糟糕？連一些過去沒有淹水的地方，也會淹水。”

他說，針對最近頻頻發生水災，檳州政府指是季候風帶來異常降雨量所造成。花費了5億令吉治水，但是州政府卻告訴人民，因為下雨所以淹水，這簡直是笑話！