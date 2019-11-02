【英貨櫃車藏屍案】英警：部分遇難者家庭 39死者皆越南人

（倫敦2日綜合電）英國埃塞克斯郡警方週五晚發表聲明說，宣佈上月發生的冷櫃車慘案39名遇難者均為越南人。

全面負責此案遇難者身份調查工作的警官史密斯在聲明中說：“目前我們相信遇難者是越南公民，警方正與越南政府保持聯繫。我們與越南和英國的一些家庭進行了直接接觸，我們相信已經確定了部分遇難者家庭。”

警方說，證據收集工作仍在進行中，目前尚無法宣佈遇難者的具體身分，警方將繼續與越南政府和其他國家合作，並呼吁知情者幫助提供識別遇難者俱體身份的線索。

英國警方上月23日在英格蘭東南部埃塞克斯郡一工業園區內的一輛冷凍貨櫃車裡發現39具遺體。警方說，這輛貨櫃車在保加利亞註冊，19日經由威爾士海港城市霍利黑德入境英國，集裝箱則來自比利時。越南公安部部長蘇林上月30日說，越南公安部已準備好派出工作組前往英國，與英國警方協作核實貨車慘案遇難者身分。

越警捕2嫌 愛爾蘭捕1嫌

與此同時，案件又有新進展，路透社報導，越南警方逮捕2名嫌疑人，並傳喚其他人訊問。警方表示，這些人涉嫌參與“死亡貨車案件”。

路透社報導，聲明指出，10個越南家庭報案他們有家屬失聯後，河靜省警方展開對涉嫌販賣人口的刑事調查，目前2人已被捕，其他人被帶回警局問話。

上月23日，英警在英格蘭東南部埃塞克斯郡一個工業園內的一輛集裝箱貨車內發現39具屍體，貨車司機魯賓遜當天遭到逮捕。28日，羅賓遜通過視頻連線出現在埃塞克斯群切姆斯福德法院，並被控39項罪名，包括過失殺人罪、販運人口罪等。

隨著案情不斷的被媒體披露，越來越多跡像指出39名慘死的偷渡客可能有多名越南人。越南駐英國大使陳玉安在28日表示，已與英國內務部長開會談，並與英國防控犯罪機關、埃塞克斯郡警方緊密配合調查。

與此同時，愛爾蘭廣播公司RTE週五說，與案件有關的22歲嫌犯埃蒙哈里森已被捕，並在都柏林法庭上面臨41項指控。愛爾蘭警方無法證實他是什麼時候被捕，不過會被扣留至11日。

週五早些時候，英警表示，希望與案件有關2名北愛嫌犯，即羅南與克里斯托弗休斯兩兄弟能夠自首，因為他們對案件的調查至關重要。